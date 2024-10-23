MEB'e öğretmenler için çağrı! "Diplomaya dayalı alan değişikliği mağduriyeti giderilmeli"

Memur Sen Antalya İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, öğretmenler için ‘diplomaya dayalı alan değişikliği’ talepleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENTİSİ, MOTİVASYONU DÜŞÜRÜYOR"

Eğitim-Bir-Sen olarak alan değişikliği talebini Kurum İdari Kurulu toplantısında imza altına aldıklarını dile getiren Eyüp Bülent Miran, “1995-2013 yılları arasında sorunsuz bir şekilde uygulanan, 2014 yılındaki kısmî uygulamadan sonra ise vazgeçilen, öğretmenlerin haklı beklentisi ‘diplomaya dayalı alan değişikliği’ mağduriyeti giderilmelidir. Alan değişikliği, bazı taleplerin karşılanması için kaçınılmaz bir uygulamadır. Özellikle mezuniyet branşına geçmek isteyenler, ikinci bir yükseköğretim programı bitirerek yeni mezun olduğu alana geçmek isteyenler ve 2012 yılında aile bütünlüğü için alan değişikliği yapmak zorunda bırakılan öğretmenler, haklı olarak alan değişikliğini beklemektedir. Alan değişikliği beklentisi; eğitim çalışanlarının motivasyonunu düşürmekte, eğitim çalışmalarını verimsizleştirmektedir” diye konuştu.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NI HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Milli Eğitim Bakanı’na alan değişikliği konusunda süreci başlatması için çağrıda bulunan Eyüp Bülent Miran, konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Milli Eğitim Bakanlığı; alan değişikliği konusunu istihdama engel olan bir faktör olarak görme hatasını düzelterek, alan değişikliğinin gerçekte hizmet gören ile hizmet alan kitlenin, hizmetin verimliliği ve etkinliği noktasında örtüştürülmesi ekseninde adımlar atmalıdır. Millî Eğitim Bakanı’nı, diplomaya dayalı alan değişikliği konusunda öğretmenlerin taleplerinin karşılandığı bir sürecin bir an önce işletilmesi, alan değişikliği sürecinin bir usul ve esasa bağlanarak tartışma konusu olmaktan çıkartılması konusunda harekete geçmeye çağırıyoruz.” (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır