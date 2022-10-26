Model eş anlamlısı nedir? Modelin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

Uzun tarihi sonucu Türkçe pek çok farklı milletle kelime alış verişi yaşamıştır. Model de bu şekilde dilimize katılan kelimelerden birisidir. Fransızcada "örnek, bir şeyin küçük boyuttaki numunesi" anlamında kullanılan "modèle" kelimesinden ödünçlemedir. Fransızca olan bu sözcük aynı zamanda İtalyanca aynı anlama gelen modello sözcüğünden alıntıdır. Model kelimesinin anlamı ve kullanım şekilleri için Türk Dil Kurumuna baktığımızda karşımıza çıkan liste şu şekildedir:

Resim, heykel vb. yapılırken baka baka benzetilmeye çalışılan nesne veya kimse, örnek

Bir özelliği olan nesne veya kişi

Biçim

Giysi örneklerini içinde toplayan dergi

Otomobil vb.nde tip

Benzer

Örnek olmaya değer kimse veya şey, örnek, paradigma

Manken.

Tasarlanan ürünün tanıtım veya deneme amacıyla üretilen ilk örneği, prototip.

Model kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Model kelimesinin eş anlamı olan birden çok kelime bulunmaktadır. Bu sözcükler cümle içerisinde yeri geldiğinde model yerine kullanıla bilir. Modelin eş anlamlısı olan kelimeler farklı ifade edilseler de modelle aynı anlama gelirler. Model eş anlamlısı kelimeler:

Örnek

Sistem

Prototip

Manken

Model kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Modelin eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler kurulabilir. Modelin eş anlamlıları ile örnek cümleler: