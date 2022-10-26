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Model eş anlamlısı nedir? Modelin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

26.10.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede çoğu sözcüğün bir ya da daha fazla eş anlamlısı vardır. Dilimize farklı dillerden alınan kelimeler arasında bulunan model kelimesinin de eş anlamlısı olan kelimeler bulunur. Model kelimesinin birbirinden farklı kullanım şekilleri vardır. Model kelimesi dilimize köken olarak Fransızcadan girmiştir. Peki nedir model kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Model eş anlamlısı nedir? Modelin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

Uzun tarihi sonucu Türkçe pek çok farklı milletle kelime alış verişi yaşamıştır. Model de bu şekilde dilimize katılan kelimelerden birisidir. Fransızcada "örnek, bir şeyin küçük boyuttaki numunesi" anlamında kullanılan "modèle" kelimesinden ödünçlemedir. Fransızca olan bu sözcük aynı zamanda İtalyanca aynı anlama gelen modello sözcüğünden alıntıdır. Model kelimesinin anlamı ve kullanım şekilleri için Türk Dil Kurumuna baktığımızda karşımıza çıkan liste şu şekildedir:

  • Resim, heykel vb. yapılırken baka baka benzetilmeye çalışılan nesne veya kimse, örnek
  • Bir özelliği olan nesne veya kişi
  • Biçim
  • Giysi örneklerini içinde toplayan dergi
  • Otomobil vb.nde tip
  • Benzer
  • Örnek olmaya değer kimse veya şey, örnek, paradigma
  • Manken.
  • Tasarlanan ürünün tanıtım veya deneme amacıyla üretilen ilk örneği, prototip.
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Model kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Model kelimesinin eş anlamı olan birden çok kelime bulunmaktadır. Bu sözcükler cümle içerisinde yeri geldiğinde model yerine kullanıla bilir. Modelin eş anlamlısı olan kelimeler farklı ifade edilseler de modelle aynı anlama gelirler. Model eş anlamlısı kelimeler:

  • Örnek
  • Sistem
  • Prototip
  • Manken
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Model kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Modelin eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler kurulabilir. Modelin eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • Kendimize örnek aldığımız kişiyi çok dikkatli seçmemiz gerekir.
  • Bu çalışma sistemi bizim işimize pek gelmiyor açıkçası.
  • Galeride sergilenen tablonun bir başka benzer hâliydi bu tablo.
  • Daha iyi anlatabilmek için benzer biçimde örnekler verebilirim.
  • Eğer ihtiyacın olursa sana çalışman için prototip göndere bilirim.
  • Benzer bir sistem kullandıkları için uyum sağlamakta bir zorluk yaşamadım.
  • Biçim olarak eskilerine göre çok da bir fark hissettirmiyordu, sanki onun küçük bir prototipiydi.
  • Manken olmak için kendisini aç bırakıyordu.
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