Medeniyete karşı savaşı kazanan doğa!

Terk edilmiş arabaların, binaların ve hatta doğal ortamlarında kaybolmaya karşı savaşlarını kaybeden kasabaların hepsinin bir listesini sizler için derledik. İşte doğanın her zaman insanoğluna karşı galip geleceğini gösteren o görseller...
1 Fransa'da terkedilmiş bir kilise
2 Terkedilmiş bacaların üzerine filizlenmiş ağaçlar
3 Fransa'da bulunan terkedilmiş 13. yüzyıl şatosu
4 Terkedilmiş ev, Norveç tarzı
5 Birisi köprü tüketen bu ağaca Googley gözleri eklemiş
6 Namibya'daki bölgeleri ıslah eden çöl.
7 Terkedilmiş bisiklet
8 Dur işareti yiyen bir ağaç
9 Mangrov Ormanı tarafından sahiplenilen Buda heykeli
10 İtalya'da terk edilen bir ev
11 Doğa Ana çağırıyor. Çin'de bir yer...
12, Kirovsky, Rusya'nın eski balıkçı köyünde terk edilen apartman
13 Scola Kulesi, Liguria, İtalya
14 Yeşil olmaya yönelik. Terk edilmiş yürüyen merdiven
15 Bu ağaç bir mezar taşı üzerinden büyümüş
16 Sarmasıklarla kaplı bir bina
17 Kuyuda büyüyen ağaç
18 Tennessee'de terk edilmiş bir ahır
19 Zeminde büyüyen mantar!
20 WA'da kayıp yol
21 Japonya'da tapınak
22 Pekin'de terkedilmiş araba
23 Terkedilmiş bir tekneyi geri kazanmak... Adelaide SS Şehri, Manyetik Ada Sahili, Avustralya
24 Batık bir geminin gövdesinin içinde ağaçlar büyüyor
25 Bir bisiklet koltuğunun içinde büyüyen yosun kolonisi
26 Terkedilmiş ofis
27 Terk edilmiş roller coaster
28 Çek Cumhuriyeti'ndeki terkedilmiş demiryolu köprüsü
29 Bu ağaç bir metal tabela üzerinde büyümüş
30 Çit yiyen bir ağaç
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