Medeniyete karşı savaşı kazanan doğa!

Terk edilmiş arabaların, binaların ve hatta doğal ortamlarında kaybolmaya karşı savaşlarını kaybeden kasabaların hepsinin bir listesini sizler için derledik. İşte doğanın her zaman insanoğluna karşı galip geleceğini gösteren o görseller...

1 Fransa'da terkedilmiş bir kilise

2 Terkedilmiş bacaların üzerine filizlenmiş ağaçlar

3 Fransa'da bulunan terkedilmiş 13. yüzyıl şatosu

4 Terkedilmiş ev, Norveç tarzı

5 Birisi köprü tüketen bu ağaca Googley gözleri eklemiş

6 Namibya'daki bölgeleri ıslah eden çöl.

7 Terkedilmiş bisiklet

8 Dur işareti yiyen bir ağaç

9 Mangrov Ormanı tarafından sahiplenilen Buda heykeli

10 İtalya'da terk edilen bir ev

11 Doğa Ana çağırıyor. Çin'de bir yer...

12, Kirovsky, Rusya'nın eski balıkçı köyünde terk edilen apartman

13 Scola Kulesi, Liguria, İtalya

14 Yeşil olmaya yönelik. Terk edilmiş yürüyen merdiven

15 Bu ağaç bir mezar taşı üzerinden büyümüş

16 Sarmasıklarla kaplı bir bina

17 Kuyuda büyüyen ağaç

18 Tennessee'de terk edilmiş bir ahır

19 Zeminde büyüyen mantar!

20 WA'da kayıp yol

21 Japonya'da tapınak

22 Pekin'de terkedilmiş araba

23 Terkedilmiş bir tekneyi geri kazanmak... Adelaide SS Şehri, Manyetik Ada Sahili, Avustralya

24 Batık bir geminin gövdesinin içinde ağaçlar büyüyor

25 Bir bisiklet koltuğunun içinde büyüyen yosun kolonisi

26 Terkedilmiş ofis

27 Terk edilmiş roller coaster

28 Çek Cumhuriyeti'ndeki terkedilmiş demiryolu köprüsü

29 Bu ağaç bir metal tabela üzerinde büyümüş

30 Çit yiyen bir ağaç





