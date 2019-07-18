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Medeniyete karşı savaşı kazanan doğa!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 18.07.2019 16:14 | Son Güncelleme

Dünyadaki izimizi istediğimiz kadar bıraktığımızı düşünebiliriz, ancak bu geçici. Zamanla Tabiat Ana, kayıp bölgelerini geri alır ve bu konuda yapabileceğimiz fazla bir şey yoktur.

Medeniyete karşı savaşı kazanan doğa!

Terk edilmiş arabaların, binaların ve hatta doğal ortamlarında kaybolmaya karşı savaşlarını kaybeden kasabaların hepsinin bir listesini sizler için derledik. İşte doğanın her zaman insanoğluna karşı galip geleceğini gösteren o görseller...

1 Fransa'da terkedilmiş bir kilise

1

2 Terkedilmiş bacaların üzerine filizlenmiş ağaçlar

2

3 Fransa'da bulunan terkedilmiş 13. yüzyıl şatosu

3

4 Terkedilmiş ev, Norveç tarzı

4

5 Birisi köprü tüketen bu ağaca Googley gözleri eklemiş

5

6 Namibya'daki bölgeleri ıslah eden çöl.

6

7 Terkedilmiş bisiklet

7

8 Dur işareti yiyen bir ağaç

8

9 Mangrov Ormanı tarafından sahiplenilen Buda heykeli

9

10 İtalya'da terk edilen bir ev

10

11 Doğa Ana çağırıyor. Çin'de bir yer...

11

12, Kirovsky, Rusya'nın eski balıkçı köyünde terk edilen apartman

12

13 Scola Kulesi, Liguria, İtalya

13

14 Yeşil olmaya yönelik. Terk edilmiş yürüyen merdiven

14

15 Bu ağaç bir mezar taşı üzerinden büyümüş

15

16 Sarmasıklarla kaplı bir bina

16

17 Kuyuda büyüyen ağaç

17

18 Tennessee'de terk edilmiş bir ahır

18

19 Zeminde büyüyen mantar!

19

20 WA'da kayıp yol

20

21 Japonya'da tapınak

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22 Pekin'de terkedilmiş araba

22

23 Terkedilmiş bir tekneyi geri kazanmak... Adelaide SS Şehri, Manyetik Ada Sahili, Avustralya

23

24 Batık bir geminin gövdesinin içinde ağaçlar büyüyor

24

25 Bir bisiklet koltuğunun içinde büyüyen yosun kolonisi

25

26 Terkedilmiş ofis

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27 Terk edilmiş roller coaster

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28 Çek Cumhuriyeti'ndeki terkedilmiş demiryolu köprüsü

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29 Bu ağaç bir metal tabela üzerinde büyümüş

29

30 Çit yiyen bir ağaç

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