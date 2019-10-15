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Mediacat ShortCase jürisi belli oldu

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SİNEMA TV  | 15.10.2019 12:56 | Son Güncelleme

İlk marka destekli kısa film yarışması Mediacat ShortCase’in jüri üyeleri belli oldu.

Mediacat ShortCase jürisi belli oldu

Türkiye’nin en iyi markalı hikâyelerinin belirleneceği, son başvuru tarihi 25 Ekim olan ve kazanan projenin 10 bin TL ödül kazanacağı Mediacat ShortCase’in jüri koltuğunda; Ali Taran, Gülse Birsel, Fahir Atakoğlu, Serdar Erener ve Tolga Karaçelik yer alıyor.

KİMLER KATILABİLİR?

Bu yıl insan-doğa ilişkisi temasıyla yola çıkan MediaCat ShortCase Ödülleri; film, yaratıcı içerik üretimi ve ticari marka iletişimi dünyasında faaliyet gösteren ya da göstermek isteyen 30 yaş altı herkesin katılımına açık. Sektöründe yenilikçi bir ifade tarzı yaratmak, markalı içerik dünyasına fark yaratan bir yaklaşım sunmak ve geleneksel iletişim stratejilerinin sınıfta kaldığı bir dönemde yeni hikâye anlatımları ortaya koymak istiyorsanız MediaCat ShortCase’e katılmalısınız.

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MediaCat ShortCase için üretilen filmlerin uzunluğu 3 dakikayı aşmayacak ve bir marka, ürün ya da hizmet tanıtımı içermeyecek. Markalar bu filmlerde özgün bir hikâyenin doğal bir parçası olarak yer alacaklar. Bu nedenle marka adı ya da logosu filmlerde en fazla 2 saniye görünür olacak. MediaCat ShortCase’e yapılan film başvurularının daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması gerekiyor.

KAZANANLAR NASIL AÇIKLANACAK?

MediaCat ShortCase kazananları Kasım ayında Zorlu PSM’de düzenlenecek olan Brand Week Istanbul’da açıklanacak ve kazanan filmler burada özel bir gösterimle sergilenecek. Kazanan proje 10 bin TL para ödülünün sahibi olacak.


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