Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Asıl adı Hacı Aydoğan olan ve Türkiye’de medyumların ekranlarda olduğu dönemlerde adından en çok söz ettiren Medyum Keto'dan sevenlerini üzen haber geldi. Son ameliyatını 6 ay önce gerçekleştiren, toplamda ise 3 kez beyin ameliyatı geçiren Keto'nun son görüntüsü ise sosyal medyada çok paylaşılanlar arasına girdi.

Bir televizyon programında Medyum Memiş'ten tokat yiyerek gündeme gelen ve daha sonra da ekranlarda görünmeyen Medyum Keto'nun, huzurevinde hayatını kaybettiğini Onur Akay duyurdu.

Gaziantep doğumlu olan Keto, doğuştan kekemeydi ve televizyon ekranlarında kendisinde metafizik ve olağanüstü hisler fark ettiğini söylüyordu

Özellikle 1990’lı yıllarda sanat camiasından ve iş dünyasından ünlü isimlerin dikkatini çeken ve bazı siyasetçilerin danışmanı olarak da medyumluk yapan Keto, o dönemlerde neredeyse her gün televizyondaydı.

Medyum Memiş'ten yediği tokat sonrası göz önünden ayrılan Keto, bir süre Almanya'da yaşadı. Daha sonra İstanbul'a dönen Keto, kısa bir süre daha medyumluk yapmaya devam etti.

Kekemelik olmasına rağmen zamanında şarkıcılık yapan ve iğneleyici konuşmaları ile tanınan Keto, son olarak geçtiğimiz yıllarda bir YouTube kanalı açmıştı.



