Medyum Keto hayatını kaybetti (Medyum Keto kimdir?)

Keto’nun cenaze bilgilerini de paylaşan Akay, “Medyum Keto olarak tanınıyordu. Asıl adı Hacı Aydoğan olan ve Türkiye’de medyumların ekranlarda olduğu dönemlerde en ünlülerinden olan Keto’yu kaybettik. Bir canlı yayında Medyum Memiş'ten tokat yiyerek gündeme gelmiş ve daha sonra ekranlardan uzaklaşmıştı ve şarkıcılık bile yapmıştı. Biri 6 ay önce olmak üzere 3 kez beyin ameliyatı olan Keto, sabah 10:30’da özel bir hastanede vefat etti. Yakın arkadaşları son zamanlarda huzurevinde kaldığını söylüyorlar. Cenazesi, 05 Mayıs Pazar günü Şişli Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Bahçeköy Mezarlığı’nda defnedilecektir. Kendisiyle bir seyahatte tanışmış ve sohbet etme fırsatı yakalamıştım. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

MEDYUM KETO KİMDİR?

Gaziantep’in Nizip İlçesi’nde bulunan Zergil Köyü’nde dünyaya geldi. Gerçek ismi Hacı Aydoğan olan Medyum Keto, uzun bir dönem Almanya’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye yerleşmiştir. Doğuştan kekeme olan Keto, ilerleyen yaşlarda kendisinde metafizik ve olağanüstü hisler fark ettiğini açıklamıştır. Özellikle 1990’lı yıllarda sanat camiasından ve iş dünyasından ünlü isimlerin dikkatini çekmiş ve bazı siyasetçilerin danışmanı olarak da medyumluk yapmıştır.

