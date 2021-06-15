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Meedo'su hakkındaki iddialara aldırmıyor! Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa Meedo'ya emanet

15.06.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, dolandırıcılık iddialarını göz ardı ederek sevgilisi Meedo'yu övmeye devam ediyor. Bu kez de onun Melisa'yla ne kadar iyi anlaştığını paylaştı.

Meedo'su hakkındaki iddialara aldırmıyor! Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa Meedo'ya emanet

Şeyma Subaşı, ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'yla yaşadığı aşkla tanınmaya başladı. Bu dönemde Instagram paylaşımlarıyla da meşhur olmaya başlayan Şeyma Subaşı, sosyal medyadaki ilk fenomenler arasında yerini aldı. Katıldığı partiler ve festivaller ile hiç bitmeyen tatillerini paylaşan Şeyma Subaşı, büyük bir kitlenin de nefretini üzerine çekti. Acun Ilıcalı'dan boşanınca bu lüksü yaşayamayacağı ve "biteceği" konuşulmaya başlandı. Ama Şeyma Subaşı'nın standartları biraz düşse de hayatına devam etti ve başka başka aşklar yaşadı. Son aşkı Mısırlı iş insanı Meedo'nun ise onun için gerçek aşk olduğunu söyledi. Onun için evler alan, uçaklar kapatan, her imkanı önüne seren Meedo'suyla evlenmeye karar veren Şeyma Subaşı, sabah akşam sosyal medyada sevgilisini övmeye başladı. Ancak Meedo hakkında bazı şüphelerin uyanmasına engel olamadı.

Bir darbe de Mısır'dan

Şeyma Subaşı Meedo,

Bazı sosyal medya kullanıcıları Mohammed Al Saloussi -Meedo- hakkında araştırma yaparak onun söylediği gibi biri olmadığını iddia etti. Meedo bu iddiaları yalanlasa da, asıl darbe Mısır'dan geldi. Mısırlı gazeteci Amer Fouad, Meedo'nun zengin olsa da büyük ihtimalle milyarder olmadığını, Mısır'daki ünlü bir aileye mensup olmadığını ve hiç tanınmadığını söyledi. Ama bu açıklamalara Şeyma Subaşı cephesinden hiçbir yanıt gelmedi.

Çocuklar Meedo'ya emanet

Şeyma Subaşı Meedo

Şeyma Subaşı, bu haberlere kulaklarını tıkamayı ve hayatına devam etmeyi tercih etti. Arkadaşlarıyla Ibiza'nın keyfini çıkaran ünlü isim, dün de bir dağın tepesine tırmandı.

Şeyma Subaşı

O sırada çocuklarla ilgilenen Meedo'yu da "You are just too amazing my Meedo" (Harikasın Meedo'm) diyerek övmeye devam etti.

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Şeyma Subaşı
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