Meedo'su hakkındaki iddialara aldırmıyor! Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa Meedo'ya emanet

Şeyma Subaşı, ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'yla yaşadığı aşkla tanınmaya başladı. Bu dönemde Instagram paylaşımlarıyla da meşhur olmaya başlayan Şeyma Subaşı, sosyal medyadaki ilk fenomenler arasında yerini aldı. Katıldığı partiler ve festivaller ile hiç bitmeyen tatillerini paylaşan Şeyma Subaşı, büyük bir kitlenin de nefretini üzerine çekti. Acun Ilıcalı'dan boşanınca bu lüksü yaşayamayacağı ve "biteceği" konuşulmaya başlandı. Ama Şeyma Subaşı'nın standartları biraz düşse de hayatına devam etti ve başka başka aşklar yaşadı. Son aşkı Mısırlı iş insanı Meedo'nun ise onun için gerçek aşk olduğunu söyledi. Onun için evler alan, uçaklar kapatan, her imkanı önüne seren Meedo'suyla evlenmeye karar veren Şeyma Subaşı, sabah akşam sosyal medyada sevgilisini övmeye başladı. Ancak Meedo hakkında bazı şüphelerin uyanmasına engel olamadı.

Bir darbe de Mısır'dan

Bazı sosyal medya kullanıcıları Mohammed Al Saloussi -Meedo- hakkında araştırma yaparak onun söylediği gibi biri olmadığını iddia etti. Meedo bu iddiaları yalanlasa da, asıl darbe Mısır'dan geldi. Mısırlı gazeteci Amer Fouad, Meedo'nun zengin olsa da büyük ihtimalle milyarder olmadığını, Mısır'daki ünlü bir aileye mensup olmadığını ve hiç tanınmadığını söyledi. Ama bu açıklamalara Şeyma Subaşı cephesinden hiçbir yanıt gelmedi.