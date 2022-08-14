Meg: Derinlerdeki Dehşet filmi 14 Ağustos 2022 Pazar gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Jon Turteltaub yönetmenliğini üstlendiği film, 10 Ağustos 2018 yılında ASmerika Birleşik Devletleri'nde vizyona girdi. Vatandaşlar arama motorlarında "Meg: Derinlerdeki Dehşet konusu nedir?", "Meg: Derinlerdeki Dehşet filminin oyuncuları kimler?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Detaylar haberimizde...

MEG: DERİNLERDEKİ DEHŞET FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Meg: Derinlerdeki Dehşet filminin konusu:

"Deniz subayı ve aynı zamanda ünlü bir dalgıç olan Jonas Taylor, Mariana Çukuru yakınlarında başına gelen korkunç olayın ardından ekibinin terk ederek kendi hayatını kurtarsa da rütbesini, ailesini ve tüm şerefini kaybetmiştir. Görev sırasında karşılaştığı ve ekibini terk etmesine neden olan devasa köpekbalığına ise kimse inanmamıştır. Aradan yıllar geçtikten sonra Taylor, bir kurtarma operasyonu için tekrar göreve çağrılır ancak yıllar önce karşılaştığı devasa yaratık, Taylor'ın aklından hiç çıkmamıştır, bu yüzden operasyona katılmadan önce tüm korkularıyla yüzleşmesi gerekecektir."

MEG: DERİNLERDEKİ DEHŞET FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Meg: Derinlerdeki Dehşet filminin oyuncuları:

Jason Statham

Bingbing Li

Ruby Rose

Rainn Wilson

Cliff Curtis

Jessica McNamee

Shuya Sophia Cai

Winston Chao

Page Kennedy

Masi Oka

Ólafur Darri Ólafsson

Mai Hongmei

