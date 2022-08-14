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Meg: Derinlerdeki Dehşet konusu nedir? Meg: Derinlerdeki Dehşet filminin oyuncuları kimler?

14.08.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meg: Derinlerdeki Dehşet filmi 14 Ağustos 2022 Pazar günü televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Jason Statham, Bingbing Li gibi usta oyuncuların rol aldığı film internette araştırılıyor. Peki Meg: Derinlerdeki Dehşet konusu nedir? Meg: Derinlerdeki Dehşet filminin oyuncuları kimler? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Meg: Derinlerdeki Dehşet konusu nedir? Meg: Derinlerdeki Dehşet filminin oyuncuları kimler?

Meg: Derinlerdeki Dehşet filmi 14 Ağustos 2022 Pazar gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Jon Turteltaub yönetmenliğini üstlendiği film, 10 Ağustos 2018 yılında ASmerika Birleşik Devletleri'nde vizyona girdi. Vatandaşlar arama motorlarında "Meg: Derinlerdeki Dehşet konusu nedir?", "Meg: Derinlerdeki Dehşet filminin oyuncuları kimler?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Detaylar haberimizde...

MEG: DERİNLERDEKİ DEHŞET FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Meg: Derinlerdeki Dehşet filminin konusu:

"Deniz subayı ve aynı zamanda ünlü bir dalgıç olan Jonas Taylor, Mariana Çukuru yakınlarında başına gelen korkunç olayın ardından ekibinin terk ederek kendi hayatını kurtarsa da rütbesini, ailesini ve tüm şerefini kaybetmiştir. Görev sırasında karşılaştığı ve ekibini terk etmesine neden olan devasa köpekbalığına ise kimse inanmamıştır. Aradan yıllar geçtikten sonra Taylor, bir kurtarma operasyonu için tekrar göreve çağrılır ancak yıllar önce karşılaştığı devasa yaratık, Taylor'ın aklından hiç çıkmamıştır, bu yüzden operasyona katılmadan önce tüm korkularıyla yüzleşmesi gerekecektir."

MEG: DERİNLERDEKİ DEHŞET FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Meg: Derinlerdeki Dehşet filminin oyuncuları:

Jason Statham
Bingbing Li
Ruby Rose
Rainn Wilson
Cliff Curtis
Jessica McNamee
Shuya Sophia Cai
Winston Chao
Page Kennedy
Masi Oka
Ólafur Darri Ólafsson
Mai Hongmei

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