Mega zenginlerin kıyamet günü sığınakları ortaya çıktı! Değeri dudak uçuklattı: Tam 151 milyon TL

The Guardian gazetesinde “Digital teknolojinin hayatımız üzerindeki etkileri” konusunda makaleler kaleme alan Douglas Rushkoff, dünyanın sayılı zenginleri arasında kabul edilen isimlerin kıyamet gününde hayatta kalmak için hazırladığı sığınaklardan bazılarını anlattı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ Mİ YOKSA NÜKLEER SİLAH MI?

Douglas Rushkoff’un kaleme aldığı “En Zenginlerin Hayatta Kalması” isimli yeni kitabının bu yıl yayınlanması bekleniyor. Kitabında Rushkoff dünyanın yok olması durumunda mega zenginlerin gizli mükler satın alarak kendilerine ait bir sığınak oluşturduğunu altını çizdi. Nihai çöküş olarak isimlendirilen duruma iklim değişikliğimi yoksa nükleer savaşın mı neden olacağı kesin olarak bilinmese de dünyanın en zenginlerinden bazıları kıyamet için sığınaklarını inşa ettirdi.

YÜZME HAVUZU, SİNEMA, YEMEK ALANLARI...

Lüks bir sığınak şirketi olan Rising S Company, kapalı yüzme havuzları ve bowling salonları ile birlikte gelen yaklaşık 151 milyon TL (8,3 milyon dolar) değerinde lüks “Aristokrat” sığınakları sunuyor. Bir diğeri, Vivos, eski soğuk savaş tesislerinde lüks yeraltı daireleri satıyor ve bu dairelere havuzlar, sinemalar, yemek alanları ve daha pek çok şey sığdırıyor.

Rushkoff bu sığınaklarda aynı zamanda güneş bahçesi alanlarıyla simüle edilmiş bir havuz, bir şarap mahzeni ve zenginlerin lüks hayatını devam ettirebileceği olanaklarla donatıldığını söyledi. Diğer milyarderlerin de helikopter pistleri ve çiftlik alanları olan özel adaları satın aldığı bildiriliyor.



