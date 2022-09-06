Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Mega zenginlerin kıyamet günü sığınakları ortaya çıktı! Değeri dudak uçuklattı: Tam 151 milyon TL

Mega zenginlerin kıyamet günü sığınakları ortaya çıktı! Değeri dudak uçuklattı: Tam 151 milyon TL

06.09.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü zenginler kıyamet günü hazırlıklarına başladı. Dünyanın olası sonu için felaket senaryolarından korunmak için mega zenginler kendileri ve aileleri için kıyamet günü sığınaklarını inşa etti. "Ultra zenginlerin hayatta kalma mücadelesi" (Survival of the richest) kitabının yazarı Douglas Rushkoff'a göre, milyarderler kıyamet senaryoları için de hazırlık yapıyor.

Mega zenginlerin kıyamet günü sığınakları ortaya çıktı! Değeri dudak uçuklattı: Tam 151 milyon TL

The Guardian gazetesinde “Digital teknolojinin hayatımız üzerindeki etkileri” konusunda makaleler kaleme alan Douglas Rushkoff, dünyanın sayılı zenginleri arasında kabul edilen isimlerin kıyamet gününde hayatta kalmak için hazırladığı sığınaklardan bazılarını anlattı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ Mİ YOKSA NÜKLEER SİLAH MI?

1

Douglas Rushkoff’un kaleme aldığı “En Zenginlerin Hayatta Kalması” isimli yeni kitabının bu yıl yayınlanması bekleniyor. Kitabında Rushkoff dünyanın yok olması durumunda mega zenginlerin gizli mükler satın alarak kendilerine ait bir sığınak oluşturduğunu altını çizdi. Nihai çöküş olarak isimlendirilen duruma iklim değişikliğimi yoksa nükleer savaşın mı neden olacağı kesin olarak bilinmese de dünyanın en zenginlerinden bazıları kıyamet için sığınaklarını inşa ettirdi.

İngiltere’nin popüler sabah programı This Morning (Bu Sabah) enerji faturalarını ödeme şansı tanıdı! Tepki yağdıİngiltere’nin popüler sabah programı This Morning (Bu Sabah) enerji faturalarını ödeme şansı tanıdı! Tepki yağdı

YÜZME HAVUZU, SİNEMA, YEMEK ALANLARI...

2

Lüks bir sığınak şirketi olan Rising S Company, kapalı yüzme havuzları ve bowling salonları ile birlikte gelen yaklaşık 151 milyon TL (8,3 milyon dolar) değerinde lüks “Aristokrat” sığınakları sunuyor. Bir diğeri, Vivos, eski soğuk savaş tesislerinde lüks yeraltı daireleri satıyor ve bu dairelere havuzlar, sinemalar, yemek alanları ve daha pek çok şey sığdırıyor.

Rushkoff bu sığınaklarda aynı zamanda güneş bahçesi alanlarıyla simüle edilmiş bir havuz, bir şarap mahzeni ve zenginlerin lüks hayatını devam ettirebileceği olanaklarla donatıldığını söyledi. Diğer milyarderlerin de helikopter pistleri ve çiftlik alanları olan özel adaları satın aldığı bildiriliyor.

İngiltere’nin en yüksek binası The Shard’a yarı çıplak tırmandı! Tam 310 metredeki zirveden selfie attıİngiltere’nin en yüksek binası The Shard’a yarı çıplak tırmandı! Tam 310 metredeki zirveden selfie attı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İdam sırasını bekliyordu! Gözünün önünde asılanları görünce...İdam sırasını bekliyordu! Gözünün önünde asılanları görünce...
Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü olduTürkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu
Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldıCanlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı
Anahtar Kelimeler:
sığınak kıyamet zengin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Televizyonda öyle bir hediye verdi ki... Tepki yağdı

Televizyonda öyle bir hediye verdi ki... Tepki yağdı

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

İlginizi Çekebilir

Konserde göğüsleri açıldı! Hemen yardımcısı geldi

Konserde göğüsleri açıldı! Hemen yardımcısı geldi

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

23 yaşındaki Begüm ateş püskürdü! "3 çocuğum öldü, üzülmedim..."

23 yaşındaki Begüm ateş püskürdü! "3 çocuğum öldü, üzülmedim..."

310 metrelik binaya yarı çıplak tırmandı! Zirveden paylaşınca...

310 metrelik binaya yarı çıplak tırmandı! Zirveden paylaşınca...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.