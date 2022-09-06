İngiltere’nin popüler sabah programı This Morning (Bu Sabah) enerji faturalarını ödeme şansı tanıdı! Tepki yağdı

Sunuculuğunu Phillip Schofield ve Holly Willoughby'in üstlendiği This Morning (Bu Sabah) programında “Döndürerek Kazan” bölümüne yeni bir ödül daha eklendi. Ödül çarkında programa telefonla bağlanan seyirciler için 1000 veya 3000 sterlinlik nakit ödüller bulunuyordu. Program ülkede insanları zorlayan enerji krizine dikkat çekerek çarkla birlikte seyircilerin 4 aylık enerji faturalarını ödemeyi vaat etti. Programda verilen ödüle sosyal medyadan tepki yağdı.

“OLDUKÇA RAHATSIZ EDİCİ”

Programın sunucusu Schofield, ülkedeki enerji krizine dikkat çekerek “Bu hafta nakit ödüllerimiz var. Ancak yıl sonuna kadar enerji faturlarınızı ödemek için ekstra para kazanabilirsiniz” dedi.

Sosyal medyadan birçok kişi enerji faturalarının hızla yükselmesi nedeniyle finansal zorluklarla karşı karşıya kaldığını ve programın bu durumu algısal olarak kullandığını ifade ederek sitem etti. Bir sosyal medya kullanıcısı duruma, “Niyet ne olursa olsun bu oldukça rahatsız edici” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Şu anda içinde bulunduğumuz korkunç durum göz önüne alındığında ne kadar da komik bir çaba” yorumunu ekledi.



