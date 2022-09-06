Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. İngiltere’nin popüler sabah programı This Morning (Bu Sabah) enerji faturalarını ödeme şansı tanıdı! Tepki yağdı

İngiltere’nin popüler sabah programı This Morning (Bu Sabah) enerji faturalarını ödeme şansı tanıdı! Tepki yağdı

06.09.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıta Avrupası ve ABD’de olduğu gibi İngiltere’de de doğal gaz ve elektrik fiyatları yükseldi. Enerji krizinin hızla büyüdüğü İngiltere’de Phillip Schofield ve Holly Willoughby tarafından sunulan popüler sabah programı This Morning (Bu Sabah) izleyicilerine enerji faturalarını ödeme ödülü verince sosyal medyadan tepki yağdı.

İngiltere’nin popüler sabah programı This Morning (Bu Sabah) enerji faturalarını ödeme şansı tanıdı! Tepki yağdı

Sunuculuğunu Phillip Schofield ve Holly Willoughby'in üstlendiği This Morning (Bu Sabah) programında “Döndürerek Kazan” bölümüne yeni bir ödül daha eklendi. Ödül çarkında programa telefonla bağlanan seyirciler için 1000 veya 3000 sterlinlik nakit ödüller bulunuyordu. Program ülkede insanları zorlayan enerji krizine dikkat çekerek çarkla birlikte seyircilerin 4 aylık enerji faturalarını ödemeyi vaat etti. Programda verilen ödüle sosyal medyadan tepki yağdı.

Böyle sevinç görülmedi! Rakibini yenince bluzunu kaldırdı, göğüslerini seyirciye gösterdiBöyle sevinç görülmedi! Rakibini yenince bluzunu kaldırdı, göğüslerini seyirciye gösterdi

“OLDUKÇA RAHATSIZ EDİCİ”

Programın sunucusu Schofield, ülkedeki enerji krizine dikkat çekerek “Bu hafta nakit ödüllerimiz var. Ancak yıl sonuna kadar enerji faturlarınızı ödemek için ekstra para kazanabilirsiniz” dedi.

kapak1

Sosyal medyadan birçok kişi enerji faturalarının hızla yükselmesi nedeniyle finansal zorluklarla karşı karşıya kaldığını ve programın bu durumu algısal olarak kullandığını ifade ederek sitem etti. Bir sosyal medya kullanıcısı duruma, “Niyet ne olursa olsun bu oldukça rahatsız edici” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Şu anda içinde bulunduğumuz korkunç durum göz önüne alındığında ne kadar da komik bir çaba” yorumunu ekledi.

Dünyanın en büyük penisine sahip adamını konuk ettiler! Cinsel organını gösterince sunucular şoke olduDünyanın en büyük penisine sahip adamını konuk ettiler! Cinsel organını gösterince sunucular şoke oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 Eylül Salı: TV yayın akışı...6 Eylül Salı: TV yayın akışı...
Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirttiKöpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti
Yatak odasındaki işaret ihaneti gösterdi! “Daha uzun süre...”Yatak odasındaki işaret ihaneti gösterdi! “Daha uzun süre...”
Anahtar Kelimeler:
İngiltere enerji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Metroda birden direk dansı yapmaya başladı! Görenler şaştı kaldı

Metroda birden direk dansı yapmaya başladı! Görenler şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

Dekoltesi dikkat çekmişti! Bülent Ersoy'un sahnede göğüsleri açıldı

Dekoltesi dikkat çekmişti! Bülent Ersoy'un sahnede göğüsleri açıldı

Dünya peşinde! Türkiye’de çok var: Asırlardır kullanılıyor

Dünya peşinde! Türkiye’de çok var: Asırlardır kullanılıyor

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Hayata yeni bir pencereden bakmalısınız

Hayata yeni bir pencereden bakmalısınız

Aradaki fark dudak uçuklattı! 'Sakın unutmayın' notuyla paylaştı

Aradaki fark dudak uçuklattı! 'Sakın unutmayın' notuyla paylaştı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.