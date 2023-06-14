Megan Barton Hanson cimri bikinisiyle karın kası şovu yaptı! Sosyal medyayı alev alev yaktı

İngiltere’nin en popüler realite şovlarından biri Love Island (Aşk Adası) programına katıldıktan sonra sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Megan Barton Hanson, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Hanson, koltukta yarı uzanır vaziyette çekilen bir pozunu paylaşarak hayranlarına karın kaslarını gösterdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Hanson göğüslerinin uç kısımlarını örten küçük bir bikini takımı tercih etti. Fenomen isim gönderisine, “Güneşi özlüyorum” notunu ekledi. Hanson’un gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.



