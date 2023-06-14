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  4. Megan Barton Hanson cimri bikinisiyle karın kası şovu yaptı! Sosyal medyayı alev alev yaktı

Megan Barton Hanson cimri bikinisiyle karın kası şovu yaptı! Sosyal medyayı alev alev yaktı

14.06.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yayınlanan reality şovlarla adını dünyaya duyuran Megan Barton Hanson, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Eski bir striptizci olan ve mesleğinden asla utanmadığını her fırsatta dile getiren Hanson karın kaslarını göstermek için pembe bikinisiyle poz verdiği anları paylaşarak hayranlarının kalp atışlarını hızlandırdı.

Megan Barton Hanson cimri bikinisiyle karın kası şovu yaptı! Sosyal medyayı alev alev yaktı

İngiltere’nin en popüler realite şovlarından biri Love Island (Aşk Adası) programına katıldıktan sonra sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Megan Barton Hanson, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Hanson, koltukta yarı uzanır vaziyette çekilen bir pozunu paylaşarak hayranlarına karın kaslarını gösterdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

kapak megan

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Hanson göğüslerinin uç kısımlarını örten küçük bir bikini takımı tercih etti. Fenomen isim gönderisine, “Güneşi özlüyorum” notunu ekledi. Hanson’un gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

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sosyal medya Love Island Megan Barton Hanson aşk adası

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