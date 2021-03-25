Megan Barton Hanson’dan cinsel ilişki itirafından sonra inanılmaz hareket: Göğüslerinin altın kopyasını çıkardı

Megan Barton Hanson, kusursuz vücudunu göstermekten asla çekinmedi. Megan Barton Hanson, çarşamba günü Instagram'dan paylaştığı dantelli iç çamaşırıyla verdiği pozlar gündeme damga vurdu.

27 yaşındaki Love Island yıldızı, ilginç bir hamlede bulunarak göğüslerinin altından bir kopyasını çıkardı. Bu işlem için Brighton merkezli sanatçı Lydia Reeves ile çalışan Hanson, sonuçları her zaman olduğu gibi Instagram hesabından paylaştı.

Göğüslerinin altın kaplama kopyasını çıkararak evinde heykel olarak kullanan güzel yıldız işleri biraz daha ileri götürerek aynı işlemi vajinası için yaptırdı.

MEGAN BARTON HANSON: "GÜNDE 6 KEZ CİNSEL İLİŞKİYE GİRİYORUM"

Eski striptizci ve televizyon yıldızı geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı bir soru-cevap programında hayranlarının ağızlarını açık bırakan itiraflarda bulunmuştu. Günde altı kez seks yaptığını itiraf eden güzel yatak odası sırlarını herkesle paylaşmıştı.



