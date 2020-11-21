Megan Barton Hanson'dan iç çamaşırlı pozlar

İngiltere'nin çok izlenen reality şovu Love Island (Aşk Adası) eski yıldızlarından Megan Barton Hanson, bir marka için yaptığı bir çekim sırasında seksi iç çamaşırlarıyla kusursuz bir görüntü sergiledi.

Geçtiğimiz günlerde OnlyFans hesabı hakkında da konuşan Megan Barton-Hanson, platformda çıplak fotoğraflar paylaşmadığını, sadece yaratıcı çekimler için striptiz yaptığını söyledi.



'OnlyFans için çekim yapmayı çok sevdim' diyen Hanson, oradan gelen paraya da ihtiyacı olmadığını ve zevk için soyunduğunu söylemişti.