Megan Barton Hanson’dan OnlyFans itirafı: "Şımarık ve çekici hissediyorum"

Megan Barton Hanson, Love Island programında adını duyurduktan sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Marka iş birliklerinin yanı sıra seks oyuncakları satışı yapan genç kadın, OnlyFans hesabından da rekor miktarda kazandığı parayla gündeme gelmişti.

MEGAN BARTON HANSON SERVET KAZANDI

Instagram’da iki milyona yakın takipçisi bulunan güzel içine bir şey giymeden poz verdiği yeşil ipek kimonosuyla yürekleri hoplattı.

Geçtiğimiz aylarda açtığı OnlyFans hesabından 800 bin sterlin kazanarak gündeme gelmişti. 27 yaşındaki ünlü isim, OnlyFans'ın kendisini 'şımarık ve çekici' hissettirdiğini söyledi.

Megan Barton Hanson, OnlyFans'i en iyi nasıl keyifli ve kazançlı bir deneyim haline getirebileceğine dair tavsiyelerde bulunduğu bir köşesi var. TV yıldızı, sürekli büyüyen ücretli abone ordusu için fotoğraf çekmekten büyük keyif aldığını her fırsatta dile getirmekten çekinmiyor.

