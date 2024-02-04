Megan Barton Hanson müstehcen pozları savundu! Sarah Jayne Dunn'a destek oldu

Britanyalı oyuncu Sarah Jayne Dunn, OnlyFans’te paylaştığı fotoğrafları kaldırmayı reddedince Channel 4’ta yayınlanan pembe dizi Hollyoaks’un kadrosundan çıkarıldı.

Yapımcılar açıklamada “Hollyoaks’un çok sayıda genç izleyicisi var, oyuncularımızı dizide de gerçek hayatlarında da yakından takip ediyorlar. Onlara karşı sorumluluğumuzu çok ciddiye alıyoruz ve bu nedenle dizide hiçbir oyuncunun 18+ sitelerde aktif olmasına izin vermiyoruz, Sarah’la Mandy rolüne devam edebilmesi için bir çözüm yolu bulmayı ümit ettik. Onun OnlyFans’te içerik paylaşmaya devam etme yönündeki seçimine saygı duyuyoruz. Ayrılmasından dolayı üzgünüz" dedi.

PARA GÖNDERMESİ

Megan Barton Hanson ise OnlyFans modellerinin TV'de çalışırken hesaplarını tutmaları tartışmasını alevlendirdi ve işten çıkarılan pembe dizi yıldızını savundu.

Megan Barton Hanson "Hollyoaks olayı aklımı başımdan aldı. Çünkü eskiden Hollyoaks'un erkek ve kadın oyuncularının takvimlerinin olduğunu hatırlıyor musunuz? Temelde tamamen aynıydı, tek fark parayı Hollyoaks ile paylaşmıyorsun" dedi.



Love Island yıldızı "Kadınlar her zaman cinselleştirildi ve sorun bu değil, gücü geri aldığımızda ve para kazanmaya başladığımızda sorun oluyor" dedi.







