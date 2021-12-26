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Megan Barton Hanson’un lateks elbisesinin dekoltesi gözleri şaşı etti

26.12.2021 02:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yayınlanan reality şovlarla adını dünyaya duyuran Megan Barton Hanson, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Eski bir striptizci olan ve mesleğinden asla utanmadığını her fırsatta dile getiren Hanson, son paylaşımıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Megan Barton Hanson’un lateks elbisesinin dekoltesi gözleri şaşı etti

İngiltere’nin en çok izlenen flört programı Love Island’a katıldıktan sonra hayatı değişen Megan Barton Hanson, programla el ettiği ünle adını dünyaya duyurmayı başardı. Cinsel ilişki oyuncakları tasarlayan Hanson, bu işten küçük bir servet edindi.

ONLYFANS HESABI VAR!

Aynı zamanda OnlyFans hesabı olan televizyon yıldızı, buradan hayranlarına müstehcen video ve fotoğraflarını satıyor. Megan Barton-Hanson, geçtiğimiz gece Instagram hesabından iddialı bir dekoltesi olan lateks elbisesiyle verdiği pozunu paylaştı.

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27 yaşındaki yıldız ismin paylaşımına hayranları beğeni yağdırdı. Neredeyse her anını Instagram hesabından paylaşan İngiliz güzel, birkaç kez yaptırdığı estetik operasyonlarını canlı olarak yayınladı.

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Megan Barton Hanson
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