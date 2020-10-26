Megan Barton-Hanson, 'zevkte devrim' yaratacağını söyledi

Megan Barton-Hanson, mavi iç çamaşırları ve mavi vibratörle verdiği pozlardan birini Instagram hesabından paylaştı. Seks oyuncakları markalarından biri ile anlaşan Hanson, takipçilerini oyuncağı denemeye çağırarak şöyle yazdı: "Zevkinizde devrim yaratmak ve arttırmak istiyorsanız, lelo_official'dan yeni tavşan vibratörünü denemelisiniz"

İLİŞKİ İÇİN ANNE İZNİ!

Geçtiğimiz haftalarda cinsel hayatıyla ilgili konuşan Magan Barton-Hanson, kendini bu konularda eskiden daha soğukkanlı davrandığını ve sadece annesinin izniyle cinsel ilişkiye girdiğini söylemişti. 26 yaşındaki televizyon yıldızı, ilk öpücüğüyle ilgili ailesine yalan söylediğini söyledi.

