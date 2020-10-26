MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Megan Barton-Hanson, 'zevkte devrim' yaratacağını söyledi

Megan Barton-Hanson, 'zevkte devrim' yaratacağını söyledi

26.10.2020 11:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Adası yıldızı Megan Barton-Hanson bir seks oyuncağı reklamı için kamera karşısına geçti. Eline aldığı mavi vibratör ve seksi iç çamaşırıyla poz verdi.

Megan Barton-Hanson, mavi iç çamaşırları ve mavi vibratörle verdiği pozlardan birini Instagram hesabından paylaştı. Seks oyuncakları markalarından biri ile anlaşan Hanson, takipçilerini oyuncağı denemeye çağırarak şöyle yazdı: "Zevkinizde devrim yaratmak ve arttırmak istiyorsanız, lelo_official'dan yeni tavşan vibratörünü denemelisiniz"

600x457

İLİŞKİ İÇİN ANNE İZNİ!

Geçtiğimiz haftalarda cinsel hayatıyla ilgili konuşan Magan Barton-Hanson, kendini bu konularda eskiden daha soğukkanlı davrandığını ve sadece annesinin izniyle cinsel ilişkiye girdiğini söylemişti. 26 yaşındaki televizyon yıldızı, ilk öpücüğüyle ilgili ailesine yalan söylediğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldiSorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi
Ekrandan vazgeçti! Böyle açıkladı Ekrandan vazgeçti! Böyle açıkladı
Bugün kanallarda ne var?Bugün kanallarda ne var?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?

Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı

Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı

Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı

Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı

MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti

MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti

İç çamaşırsız giydiği süper minisiyle olay oldu

İç çamaşırsız giydiği süper minisiyle olay oldu

İspanya'da 2. kez ulusal OHAL

İspanya'da 2. kez ulusal OHAL

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'

İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Muhteşem Yüzyıl oyuncularına rekor tazminat!

Muhteşem Yüzyıl oyuncularına rekor tazminat!

Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu

Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu

İmamoğlu’nun teklifine Cem Yılmaz'dan jet yanıt

İmamoğlu’nun teklifine Cem Yılmaz'dan jet yanıt

Diğer Haberler

Son dakika! Saruhan Hünel ve Aslı Hünel'in babası koronavirüs olmuştu! Mehmet Fevzi Hünel hayatını kaybetti!

Son dakika! Yardım istemişlerdi! Kötü haber geldi

Damla Ersubaşı ekrandan vazgeçti! Yeni proje müjdesi

Ekrandan vazgeçti! Böyle açıkladı

Nadide Sultan kimdir? Nadide Sultan nereli ve kaç yaşında? Nadide Sultan’ın eşi kim? İşte Nadide Sultan’ın biyografisi...

Hayranları öldüğünü düşünmüştü! Ortaya çıktı!

Duygu Özaslan Sinem Kobal'da gördü hemen alıp giydi!

Sinem Kobal'a özendi! 2 bin lira verip...

Hilary Duff hamile! 'Biz büyüyoruz'

Hilary Duff hamile! 'Biz büyüyoruz'

45 kilo veren Adele: Size sadece yarımı getirebildim

'Size sadece yarımı getirebildim'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.