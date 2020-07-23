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Megan Fox'a benzetilmek canını sıktı! Aurore Pariente bakın ne yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2020 09:50 | Son Güncelleme

Megan Fox'a benzemek istemeyen sosyal medya fenomeni ve model vücudunu dövmeyle kaplattı. Fransız model Aurore Pariente, Amarikalı oyuncu Megan Fox'a benzetilince vücudunun yüzde yetmişine dövme yaptırdı. Ünlü modelin bu hareketi takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Megan Fox'a benzetilmek canını sıktı! Aurore Pariente bakın ne yaptı

Instagram'da bir milyondan fazla takipçisi olan Fransız model Aurore Pariente, Amarikalı oyuncu Megan Fox'a benzetilince vücudunun yüzde yetmişini dövme yaptırdı.

Herkes tanınmış bir insana benzetilince sevinirken Fransız modelin dünyaca ünlü bir oyuncuya benzetildiği için vücudunu dövme yaptırmasına kimse bir anlam veremedi.
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MEGAN FOX SİNİRİNE DOKUNUYOR!

Aurore, modellik ve makyaj uzmanlığı kariyerine başladığını yıllarda herkesin kendisini Megan Fox'a benzediğini söylediğini ve durumunun hiç hoşuna gitmediğini kendini eşssiz hissettmek için vücuduna dövme yaptırmaya başladığını söyledi.

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Aurore, model ve uzman makyajcı olarak çalıştığı Fransa'nın Avignon kentinde yaşıyor.

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Vücudundaki dövme sayısını bilmediğini söyleyen Aurore, ilk başlarda dövmeleri kaldırmayı düşündüğünü ama sonraları dövmelerin kendisine özgüven verdikleri için kaldırmaktan vazgeçtiğini söyledi.

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Vücuduna bundan sonra estetik veya dövme yapmayı düşünmediğini söyleyen Aurore, sadece boynunda ve kalçalarında dövme olmadığını vücudunun bazı yerlerini gizlemek için değil daha da güzelleştirmek için dövme yaptığını söyledi.


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