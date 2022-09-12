MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Megan Fox göğüslerini büyüttü! Son pozları olay oldu

Megan Fox göğüslerini büyüttü! Son pozları olay oldu

12.09.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evliyken aşık olup boşanan ve şimdilerde nişanlı olan Megan Fox yeni pozlarını paylaştı. Bir süredir paylaşım yapmayan Fox nişanlısı Machine Gun Kelly ile poz verdi. Oyuncunun göğüslerindeki değişiklik ise her şeyin önüne geçti.

Megan Fox göğüslerini büyüttü! Son pozları olay oldu

Film setinde tanışan ve ilişki yaşamaya başlayan ABD'li oyuncu Megan Fox ile Machine Gun Kelly, geçtiğimiz aylarda nişanlanmıştı. Mutlu birliktelikleri ve sıra dışı tarzlarıyla gündemden düşmeyen ünlü çiftten Fox, nişanlısıyla birbirlerinin kanını içtiklerini ve bunu ritüel için yaptıklarını paylaşmıştı.

Her hareketleri olay olan çiftten yeni pozlar geldi. Uzun zamandır sosyal medyada paylaşım yapmayan Fox'un göğüslerindeki değişiklik hemen fark edildi.

1

Pozların önüne geçen bu detayı görenler Fox'a yorum yağdırdı.

2

Göğüslerini büyütme kararı olan Megan Fox'a "Güzelim kadındın ne gerek vardı?", "Kendini çok bozdun", "Zaten güzeldin" yorumları yağdı.

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emine Ün'den bikinili paylaşım! Kardeşiyle ilişki yaşayan eski eşine nispet yaptıEmine Ün'den bikinili paylaşım! Kardeşiyle ilişki yaşayan eski eşine nispet yaptı
Kim Milyoner Olmak İster'de rüya gibi teklif!Kim Milyoner Olmak İster'de rüya gibi teklif!
Anahtar Kelimeler:
Machine Gun Kelly Megan Fox Oyuncu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kaşınmaya devam ediyorlar, bu Yunanistan'a bir uyarıdır

Kaşınmaya devam ediyorlar, bu Yunanistan'a bir uyarıdır

CHP liderinin masasındaki anket! Aradaki fark...

CHP liderinin masasındaki anket! Aradaki fark...

Erdoğan "Katılmayı düşünüyorum" demişti! Tüm dünyada gündem oldu

Erdoğan "Katılmayı düşünüyorum" demişti! Tüm dünyada gündem oldu

Sosyal medyada gündem oldu! Özel jetle İstanbul'a geldi

Sosyal medyada gündem oldu! Özel jetle İstanbul'a geldi

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Konserden kaç para aldı? Başkan açıkladı

Konserden kaç para aldı? Başkan açıkladı

İlginizi Çekebilir

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.