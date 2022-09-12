Megan Fox göğüslerini büyüttü! Son pozları olay oldu

Film setinde tanışan ve ilişki yaşamaya başlayan ABD'li oyuncu Megan Fox ile Machine Gun Kelly, geçtiğimiz aylarda nişanlanmıştı. Mutlu birliktelikleri ve sıra dışı tarzlarıyla gündemden düşmeyen ünlü çiftten Fox, nişanlısıyla birbirlerinin kanını içtiklerini ve bunu ritüel için yaptıklarını paylaşmıştı.

Her hareketleri olay olan çiftten yeni pozlar geldi. Uzun zamandır sosyal medyada paylaşım yapmayan Fox'un göğüslerindeki değişiklik hemen fark edildi.

Pozların önüne geçen bu detayı görenler Fox'a yorum yağdırdı.

Göğüslerini büyütme kararı olan Megan Fox'a "Güzelim kadındın ne gerek vardı?", "Kendini çok bozdun", "Zaten güzeldin" yorumları yağdı.





