Megan Fox'tan olay paylaşım! Minicik iç çamaşırıyla pozunu paylaştı

2000'li yılların en gözde yıldızlarından biri olan Megan Fox son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi. Aşkı için terapiye giden Fox bir süre önce göğüslerini yaptırarak hayranlarından tepki görmüştü.

Dismorfik bozukluğu olduğunu açıklayan Fox, vücudu hakkında hiçbir zaman iyi hissetmediğini ve kendi bedeninde daha rahat hissetmek için sürekli çaba gösterdiğini itiraf ederek olay oldu.

Bu açıklamadan sonra Fox'tan iddialı pozlar geldi. Minicik iç çamaşırlarıyla koltuğa uzanan Megan Fox sadece vücudunu paylaşarak dikkat çekti.

Bir süredir sosyal medyadan uzak duran oyuncunun pozlarına "Alev aldı buralar", "3 çocukla bu vücut inanılmaz", "Her zaman efsanesin", "Göğüslerin fazla büyük" yorumları geldi.

"ASLA" DİYEREK İTİRAF ETMİŞTİ

Aynaya baktığında hiçbir zaman kendine güvenli hissetmediğini ifade eden ünlü oyuncu, "Hayatımda hiçbir zaman vücudumu sevdiğim bir an olmadı. Asla, hiçbir zaman" ifadelerini kullanmıştı.



