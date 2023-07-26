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Bülent Şakrak ile boşanan Ceyda Düvenci'den Barbie tarzı! "Ayrılık yaradı"

26.07.2023 06:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 8 yıllık evliliklerinde sorunları çözemeyince boşanma kararı almıştı. Adli tatilde apar topar boşanan ikiliden Düvenci son günlerde paylaşımlarıyla gündemde. Barbie trendine uyan güzel oyuncuya yorum yağdı.

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak evliliklerindeki krizi aşamamış tatil yaptıkları İzmir Ödemiş Adliyesi'nde boşanmıştı. Tatiline devam eden Düvenci son günlerde imalı paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu.

Son olarak "Her şey için hepinize şifa dilerim. Yazdığı kelimeler insanın niyetini ve kendisini anlatır bana hep. Şifa sadece yaşanmışlıklar için değil, hayatında içinde yaşanan her şey için dileğim. Çünkü günün sonunda şükür ettiğimiz en önemli şey şifa, sağlık. Ben bu yılın başından beri hepimizin yaşadığı her şey için şifalanma diledim kendime ve bize. Ve günlerdir bunun için nefes alıyorum" demişti.

Ekran Alıntısı

Ceyda Düvenci bu sefer de Barbie trendine uydu. Sunucu ve oyuncu pembe bikinisiyle pozlarını paylaşınca gündem oldu.

Pembe mayosuyla pozlar veren Düvenci'ye "Ayrılık yaradı", "Ayrılık iyi geldi", "Yeni yaşam şifa olmuş" yorumları geldi.


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