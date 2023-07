Bülent Şakrak ile boşanan Ceyda Düvenci'den Barbie tarzı! "Ayrılık yaradı"

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak evliliklerindeki krizi aşamamış tatil yaptıkları İzmir Ödemiş Adliyesi'nde boşanmıştı. Tatiline devam eden Düvenci son günlerde imalı paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu.

Son olarak "Her şey için hepinize şifa dilerim. Yazdığı kelimeler insanın niyetini ve kendisini anlatır bana hep. Şifa sadece yaşanmışlıklar için değil, hayatında içinde yaşanan her şey için dileğim. Çünkü günün sonunda şükür ettiğimiz en önemli şey şifa, sağlık. Ben bu yılın başından beri hepimizin yaşadığı her şey için şifalanma diledim kendime ve bize. Ve günlerdir bunun için nefes alıyorum" demişti.

Ceyda Düvenci bu sefer de Barbie trendine uydu. Sunucu ve oyuncu pembe bikinisiyle pozlarını paylaşınca gündem oldu.

Pembe mayosuyla pozlar veren Düvenci'ye "Ayrılık yaradı", "Ayrılık iyi geldi", "Yeni yaşam şifa olmuş" yorumları geldi.