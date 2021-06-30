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Megan Fox, Till Death (Ölüme Kadar) filminden ilk kareleri paylaştı

30.06.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel yıldız Megan Fox’un başrolünü üstlendiği gerilim filmi Till Death’den ilk görselleri sosyal medya hesabından yayınladı. Filmin görsellerini paylaştığı karelere Fox’un yorumu dikkatleri çekti.

Megan Fox, Till Death (Ölüme Kadar) filminden ilk kareleri paylaştı

Son dönemde kariyerinden çok 10 yıllık evliliğinin bitme nedeni olarak gösterilen genç sevgilisi Machine Gun Kelly ile gündeme gelen Fox, yeni projelerini peşi sıra açıklıyor. Machine Gun Kelly ile Midnight in the Switchgrass filmi için kamera karşına geçen Fox, gerilim filmi Till Death’ten ilk fotoğrafları paylaştı. Filmin senaryosu ise VHS Massacre belgesellerinin yapımcısı Jason Carvey’nin kaleminden çıktı.

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Megan Fox, sosyal medya hesabından paylaştığı karelere, “Toksik ilişkilerden kurtulma dersleri” notunu ekledi.

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Fox'un başrolünde bulunduğu Till Death'in oyuncu kadrosunda The Night Shift'ten tanıdığımız Eoin Macken, Sense8'in yıldızlarından Aml Ameen, 300: Rise of an Empire'da karşımıza çıkan Callan Mulvey ve Us and Them'den hatırladığımız Jack Roth gibi isimler bulunuyor.

TILL DEATH KONUSU

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Emma, ölü kocasına kelepçelenmiş bir şekilde bir odada hapis kalır. Bu durum intikam planının bir parçasıdır. Şimdi ise Emma, gelmek üzere olan iki kiralık katil odaya varmadan önce kelepçeden kurtulmalıdır.

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Megan Fox
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