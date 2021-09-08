Megan Fox ve Machine Gun Kelly çiftinin masada seks iması tepki çekti

Megan Fox ve Machine Gun Kelly, sosyal medya gönderisinde Airbnb evinin yemek masasında cinsel ilişkiye girdiklerini ima etmeleri sebebiyle eleştirilerle karşı karşıya.

35 yaşındaki Fox, bilinmeyen bir konumdaki kiralık, lüks Airbnb evinde büyük bir masaya yaslanmış fotoğraflarını paylaştı. 31 yaşındaki rapçi Kelly ise, fotoğrafa, “Artık bizim masamız olmadığına gerçekten memnunum.” yorumunu yazdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Gönderinin ve yorumların ekran görüntüsü, @commentsbycelebs adlı popüler Instagram hesabında "Duvardaki sinek olmak" ifadesiyle paylaşıldı.

Sosyal medya kullanıcıları gönderiyi "aşırı" diye nitelendirerek çifti Airbnb sahiplerine yeni bir masa almaya çağırdı.

Yorum yapan bir kişi, "Bu tür şeyleri sadece birbirlerine mesaj atabileceklerini biliyorlar değil mi?" diye sorarken, bir diğeriyse "Airbnb temizlik ücretleri için bu kadar çok ücret almalarının nedeni bu" diye çıkarımda bulundu.

Gönderiyi "iğrenç" diye niteleyen başka bir kullanıcıysa şunları ekledi:

Bazı şeyleri dünyanın geri kalanının bilmesine gerek yok. Lütfen biraz nezaket edinin ve ev sahiplerine hemen yeni bir masa alın.

ÜNLÜ KOMEDYEN ÇİFTİ SAVUNDU

Ancak komedyen Nikki Glaser çifti savunmaya geldi ve şunları söyledi:

Sanırım bunu beğenen tek kişi benim? Çiftlerin yorumlarda herkesin önünde flört etmesinin seksi olduğunu düşünüyorum ama belki sadece bana böyle geliyordur. Ve evet, bunu birbirlerine mesaj atıp özel tutabilirlerdi ama ünlülere takıntılı kültürde en başta ünlülerin özel hayatlarındaki ayrıntılar için can atmıyor muyuz? Bunu böyle sunduklarında, 'Hayır! İğrenç! Çok fazla bilgi!' dememiz komik. Bu bilgiyi isterdik ama bunu rızanız olmadan, birinin restoranda yanınızda oturup özel konuşmanıza kulak kabartması sonrası Deuxmoi aracılığıyla edinmeyi tercih ederdik.

