MAGAZİN

Megan Marx'tan şaşkına çeviren paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.06.2018 12:15 | Son Güncelleme

Amerika'nın ünlü izdivaç programında tanıştığı Jake Ellis ile program sonrasında da ilişkisini devam ettiren Megan Marx'tan şaşkına çeviren bir paylaşım geldi

Megan Marx'tan şaşkına çeviren paylaşım

Evlilik programıyla üne kavuşan Megan Marx, Jake Ellis ile cinsel ilişki sırasında yaşadıklarını sosyal medya hesabından yazdı. Bu paylaşımı sırasında sevgilisini etiketlemeyi ihmal etmeyen Megan ile Jake arasında kısa süreli bir diyalog da yaşandı. İşte görenleri hayrete düşüren o paylaşım...

Amerika'da evlendirme programında ünlü olan Megan Marx isimli kadın erkek arkadaşı Jake Ellis ile yaşadığı cinsel ilişki hakkında Instagram'da sohbet etti.

Megan, erkek arkadaşı ile çekmiş olduğu fotoğrafı hesabından erkek arkadaşını etiketleyerek şunları yazdı:

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"Program bittikten sonra senle ilişkimin devam edeceğini kim düşünebilirdi? Senle geçirdiğim her anı seviyorum ama ilişki sırasında bana delirmiş kedi gibi saldırmaktan vazgeçebilirsin"

Megan, "geçen gece incindin ve yere düşüp ağladın" diye cevap verdi. Jake, "böyle bir şey asla meydana gelmedi" dedi.

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Sohbet Megan'nın erkek arkadaşı bu kadar utangaç olma önerisi ve erkek arkadaşının utangaç değilim cevabı ile son buldu.

Jake, bir magazin dergisine Megan ile ilişkiye girdiği sırada cinsel organının morarmasından sonra kendine zarar verdiğini anladığını ve hastaneye gittiğini yapılan muayenede penisinin kırıldığını öğrendiğini söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
Megan Marx Jake Ellis

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