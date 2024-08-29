Megan Thee Stallion, NBA yıldızıyla 'yanlışlıkla' yatak videosunu sızdırdı

Amerikalı rapçi Megan Thee Stallion, son bir yıldır Bulls forması giyen Craig ile birlikte salı gecesi yatakta birlikte uzanarak video çekti.

Megan Thee Stallion, yanlışlıkla TikTok'ta birlikte oldukları bir videoyu paylaştıktan sonra Chicago Bulls yıldızı Torrey Craig ile birlikte olduğunu da doğruladı.

Rapçi ve NBA oyuncusu Torrey Craig, gözleri kapalı bir şekilde birbirlerini ya da kendilerini işaret ederek soruları yanıtladıkları bir oyuna katıldılar.

Sosyal medyadan hızla kaldırılan bir videoda ikili TikTok çift yarışmasında birlikte görüldü. İkili, trendin bir parçası olarak ilişkileri hakkında bir dizi soruyu yanıtladı. Videonun kaldırılmasından kısa bir süre sonra, hayranlar ilk kimin evlenme teklif ettiği de dahil olmak üzere önemli ayrıntıları kaçırmadı.

Hayranlar ikili arasındaki senkronizasyonu görünce şaşırdı. Kimin hapse girme ihtimalinin daha yüksek olduğu ve kimin daha şımarık olduğu gibi soruların çoğunda hemfikir olsalar da, "İlk kim 'seni seviyorum' dedi?" sorusu sorulduğunda birbirlerini işaret ettiler.