Megastar Tarkan'dan eşi Pınar Tevetoğlu'na evlilik yıl dönümüne özel büyük jest!

Ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu ile 2016'da Pınar Dilek ile dünyaevine girmişti. Çift 2018 yılında ise anne ve baba olma heyecanını yaşamıştı. olmuştu. Çift kızlarına ise Liya adını vermişti.

Geçtiğimiz günlerde Pınar Tevetoğlu ile beraber evlilikte sekizinci yılı kutlayan Tarkan, "Evlilik yıl dönümümüzün olduğu bu günlere romantik bir tbt yakışır… 2016’dan, evlendikten birkaç hafta sonraki günlerden tatlı kareler…" notunu düşmüştü.

AŞK DOLU POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Megastar bu kadarla kalmadı... Sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar ve videolar paylaşan Tarkan, eşine yıl dönümüne özel boğaz jesti yaptı.

Paylaşımı kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı. Tarkan'ın aşk dolu pozlarına beğeni yağdı.





