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Megastar Tarkan'dan eşi Pınar Tevetoğlu'na evlilik yıl dönümüne özel büyük jest!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
07.05.2024 09:10
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Sahne tarzları ve başarılı kariyeriyle sık sık gündeme gelen şarkıcı Tarkan bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde eşi Pınar Tevetoğlu'yla sekizinci yılını kutlayan Megastar, eşine yıl dönümüne özel büyük bir jest yaptı. Eşiyle boğaz turu yapan şarkıcı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Megastar Tarkan'dan eşi Pınar Tevetoğlu'na evlilik yıl dönümüne özel büyük jest!

Ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu ile 2016'da Pınar Dilek ile dünyaevine girmişti. Çift 2018 yılında ise anne ve baba olma heyecanını yaşamıştı. olmuştu. Çift kızlarına ise Liya adını vermişti.

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Geçtiğimiz günlerde Pınar Tevetoğlu ile beraber evlilikte sekizinci yılı kutlayan Tarkan, "Evlilik yıl dönümümüzün olduğu bu günlere romantik bir tbt yakışır… 2016’dan, evlendikten birkaç hafta sonraki günlerden tatlı kareler…" notunu düşmüştü.

AŞK DOLU POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Megastar bu kadarla kalmadı... Sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar ve videolar paylaşan Tarkan, eşine yıl dönümüne özel boğaz jesti yaptı.

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Paylaşımı kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı. Tarkan'ın aşk dolu pozlarına beğeni yağdı.

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