Megastar Tarkan yeni şarkısı Son Durak'ın yayın tarihini duyurdu

Megastar Tarkan, yeni şarkısı Son Durak'ı hayranlarıyla buluşturmak için gün sayıyor. Ünlü şarkıcı, yeni şarkısının 18 Kasım'da yayınlanacağını duyurdu. Geçtiğimiz aylarda "Yap Bi Güzellik" şarkısını sevenleriyle buluşturan şarkıcı, sosyal medya hesabından kısa bir teaser paylaştı.
Youtube'da 15 milyon izlenmeye ulaşan "Yap Bi Güzellik" şarkısıyla uzun süre gündemden düşmeyen yıldızın yeni şarkı paylaşımına yorum yağdı.
#SonDurak 18 Kasım’da...https://t.co/96vtPGcKXU pic.twitter.com/Alroa934x2— Tarkan (@tarkan) November 16, 2022
Megastar Tarkan'ın "Geççek" şarkısına çektiği klip, YouTube'da ilk 24 saatte 7 milyondan fazla görüntülenmeyle, dünyada en çok izlenilenler listesinde 2. sırada yer almıştı.