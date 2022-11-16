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Megastar Tarkan yeni şarkısı Son Durak'ın yayın tarihini duyurdu

16.11.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Tarkan, 'Geççek' ve 'Yap Bi Güzellik' şarkılarının ardından 'Son Durak' ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Megastar Tarkan yeni şarkısı Son Durak'ın çıkış tarihini de açıkladı.

Megastar Tarkan yeni şarkısı Son Durak'ın yayın tarihini duyurdu

Megastar Tarkan, yeni şarkısı Son Durak'ı hayranlarıyla buluşturmak için gün sayıyor. Ünlü şarkıcı, yeni şarkısının 18 Kasım'da yayınlanacağını duyurdu. Geçtiğimiz aylarda "Yap Bi Güzellik" şarkısını sevenleriyle buluşturan şarkıcı, sosyal medya hesabından kısa bir teaser paylaştı.

Youtube'da 15 milyon izlenmeye ulaşan "Yap Bi Güzellik" şarkısıyla uzun süre gündemden düşmeyen yıldızın yeni şarkı paylaşımına yorum yağdı.

"GEÇÇEK" REKOR KIRMIŞTI

Megastar Tarkan'ın "Geççek" şarkısına çektiği klip, YouTube'da ilk 24 saatte 7 milyondan fazla görüntülenmeyle, dünyada en çok izlenilenler listesinde 2. sırada yer almıştı.

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