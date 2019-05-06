Meghan Markle doğuma girdi!

Buckingham Saray\u0131'n\u0131n da do\u011frulad\u0131\u011f\u0131 bilgiye g\u00f6re, Sussex D\u00fc\u015fesi Meghan Markle, Prens Harry'nin \u00e7ocu\u011funu d\u00fcnyaya getirmek \u00fczere...\nPrens Harry ve Meghan Markle, 2018 y\u0131l\u0131n\u0131n May\u0131s ay\u0131nda evlenmi\u015fti. \nBebek, \u00e7iftin ilk \u00e7ocu\u011fu olacak.PARTNERMakyajs\u0131z krali\u00e7eRamazan payla\u015f\u0131m\u0131: Her yiyece\u011fe \u015fiir yazd\u0131\u011f\u0131m\u0131...Payla\u015f\u0131m\u0131n alt\u0131na \u00fcnl\u00fc isimden gelen yorum olay oldu
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