Meghan Markle doğuma girdi!

Buckingham Sarayı'nın da doğruladığı bilgiye göre, Sussex Düşesi Meghan Markle, Prens Harry'nin çocuğunu dünyaya getirmek üzere...

Prens Harry ve Meghan Markle, 2018 yılının Mayıs ayında evlenmişti.

Bebek, çiftin ilk çocuğu olacak.

