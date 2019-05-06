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Meghan Markle doğuma girdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.05.2019 16:27 | Son Güncelleme

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gelini Meghan Markle'ın doğumu başladı.

Meghan Markle doğuma girdi!

Buckingham Sarayı'nın da doğruladığı bilgiye göre, Sussex Düşesi Meghan Markle, Prens Harry'nin çocuğunu dünyaya getirmek üzere...

Prens Harry ve Meghan Markle, 2018 yılının Mayıs ayında evlenmişti.

Bebek, çiftin ilk çocuğu olacak.

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Meghan Markle doğuma girdi

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