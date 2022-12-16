Meghan Markle ile Prens Harry’nin belgeselinin ikinci kısmı da olaylarla başladı! Kraliyet Ailesi’nin sırları ortaya çıktı

Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi ünlü oyuncu Meghan Markle, belgeseldeki açıklamalarıyla dünya gündemine oturdu. İngiliz Kraliyet Ailesi ile yollarını ayırmalarının ardından yaptıkları röportajla çok konuşulan çift, bu defa tüm yaşadıklarını ayrıntıları ve görselleriyle tüm dünyaya sundu.



Prens Harry ve Meghan Markle, Ocak 2020 tarihinde kraliyet görevlerinden ayrılarak, daha bağımsız bir yaşam sürmek ve İngiliz basınından uzaklaşmak adına tası tarağı toplayıp Güney California'ya yerleşmişti. Ünlü oyuncu Megan Markle, bir röportajında kraliyet görevi esnasında intiharın kıyısından döndüğünü itiraf etmişti.



Netflix'te izleyiciye sunulan belgesellerinde çift, Kraliyet Ailesi'nde başından geçenleri, nasıl tanıştıklarını, ilişki yürütmede çektikleri zorlukları ve kendilerine yapıldığını düşündükleri haksızlıkları teker teker anlattı.

NEDEN HEP RENKSİZ GİYİNDİĞİNİ AÇIKLADI?

Meghan belgeselde giyimindeki renk seçimlerinin neden sade olduğunu açıkladı. Çift, evlenmelerinin ardından tüm dikkatleri üzerine çekmeye başlayan Meghan'ın, diğer Kraliyet Ailesi üyelerinin tepkisini çektiğini belirtti. İlk andan itibaren kimsenin önüne geçmemek için renksiz kıyafetlerden hal ve hareketlerine kadar her şeyine dikkat eden Meghan'ın, buna rağmen halk tarafından sevildiğine dikkat çekildi.



İngiliz basınının, Kraliyet'le sessiz bir anlaşması olduğunu söyleyen çift, aile üyelerinin kıdem sırasına göre çıkacak olan haberleri manipüle etme gücü ve imkanı olduğunu söyledi. Meghan'ın aileye girmesi ve halk tarafından sevilmesinin, Kraliyet içinde bir "Prenses Diana"

sendromuna yol açtığını belirten çift, bundan en çok rahatsızlık duyan kişinin ise Cambridge Düşesi Kate olduğunu ima etti.





