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Meghan Markle ve Prens Harry röportajı için 7 milyon dolar

07.03.2021 02:46 | Son Güncelleme:
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Meghan Markle ve Prens Harry röportajı için 7 milyon dolar

CBS'in, Oprah Winfrey'in Prens Harry ve Meghan Markle'la yaptığı röportajın yayınlanma hakları için 7 milyon dolardan (yaklaşık 52 milyon TL) fazla para ödediği açıklandı.

Prens Harry ile Meghan Markle'ın Oprah Winfrey'e verdikleri röportajın CBS'e 7 ile 9 milyon dolara (yaklaşık 52 ile 67 milyon TL) mal olduğu ortaya çıktı. Wall Street Journal'ın haberine göre; alıcılar, CBS'in röportajın belli bölümlerinde verilen 30 saniyelik reklam araları için 325 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 500 TL) istiyor.

ÇİFTE ÖDEME YAPILMADI

CBS, röportajın yayın haklarını ünlü televizyon sunucusu Winfrey'in Harpo Productions'ından aldı ve röportajı uluslararası pazarda farklı yayın kuruluşlarına da satma hakkında sahip oldu.

Sussex Dükü ve Düşesi'nin sözcüsü çifte röportaj karşılığında herhangi bir ödeme yapılmadığını söyledi.

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