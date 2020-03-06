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Meghan Markle ve Prens Harry son görevleri için Londra’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2020 11:52 | Son Güncelleme

Meghan Markle ve Prens Harry, Megxit kararını açıklamalarının ardından İngiltere'de ilk kez birlikte bir etkinlikte boy gösterdi.

Meghan Markle ve Prens Harry son görevleri için Londra’da

Meghan Markle (38) ve Prens Harry (35), Megxit kararını açıklayıp Kanada’ya taşınmalarının ardından ilk kez kez resmi etkinlikte birlikte boy gösterdi. Kraliyet görevlerini resmi olarak 31 Mart’ta bırakacak olan çift, son görevlerini yerine getirmek için İngiltere’de bulunuyor.

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Ünlü çift, Londra’da düzenlenen, spor ve macera etkinliklerindebaşarı elde eden gazileri, askerleri ve kadınları onurlandıran yılın önemli olaylarından biri olan Endeavour Derneği Ödülleri’nde boy gösterdi. Meghan ve Harry, 2018’den bu yana ilk kez bir etkinlikte yan yana yer aldı.

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Etkinliğe Victoria Beckham tasarımı mavi birt elbise ve Manolo Blahnik imzalı ayakkabıdan oluşan stiliyle katılan Meghan Markle’ın görünümü hakkında İngiliz basınında övgü dolu sözler yer aldı.

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Yağmurlu havada etkinliğin yapıldığı Mansion House’a şemsiye altında kol kole gelen çifti yaklaşık 50 kişilik bir kalabalık kapıda karşıladı.

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Birer ödül veren çift, törende konuşma da yaptı. Meghan Markle, Megxit açıklaması sonrası katıldığı ilk resmi etinlikte, “Yeniden burada olmak çok güzel” dedi.

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Çiftin bundan sonra katılacağı son kraliyet etkinliği, Kraliçe Elizabeth, Prens Charles, Prens William ve Kate Middleton ile beraber Londra’daki Commonwealth töreni olacak.

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Prens Harry, tek başına katılacağı son kraliyet görevleri için Meghan Markle’dan önce, şubat ayı sonunda İngiltere’ye dönmüştü.

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Katıldığı sürdürülebilir turizm projesi Travalyst zirvesinde kendisine sadece “Harry” diye seslenilmesini istemişti. 93 yaşındaki büyükannesi Kraliçe Elizabeth ile Megxit sonrası ilk kez hafta başında yüz yüze görüşmüş, tam dört saat süren görüşmede Kraliçe, torununun yeniden kraliyet dönmek istemesi halinde memnuniyetle karşılayacağını söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Meghan Markle, prens harry, Megxit,

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