Meghan Markle ve Prens Harry son görevleri için Londra’da

Meghan Markle (38) ve Prens Harry (35), Megxit kararını açıklayıp Kanada’ya taşınmalarının ardından ilk kez kez resmi etkinlikte birlikte boy gösterdi. Kraliyet görevlerini resmi olarak 31 Mart’ta bırakacak olan çift, son görevlerini yerine getirmek için İngiltere’de bulunuyor.

Ünlü çift, Londra’da düzenlenen, spor ve macera etkinliklerindebaşarı elde eden gazileri, askerleri ve kadınları onurlandıran yılın önemli olaylarından biri olan Endeavour Derneği Ödülleri’nde boy gösterdi. Meghan ve Harry, 2018’den bu yana ilk kez bir etkinlikte yan yana yer aldı.

Etkinliğe Victoria Beckham tasarımı mavi birt elbise ve Manolo Blahnik imzalı ayakkabıdan oluşan stiliyle katılan Meghan Markle’ın görünümü hakkında İngiliz basınında övgü dolu sözler yer aldı.



Yağmurlu havada etkinliğin yapıldığı Mansion House’a şemsiye altında kol kole gelen çifti yaklaşık 50 kişilik bir kalabalık kapıda karşıladı.



Birer ödül veren çift, törende konuşma da yaptı. Meghan Markle, Megxit açıklaması sonrası katıldığı ilk resmi etinlikte, “Yeniden burada olmak çok güzel” dedi.