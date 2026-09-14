Meghan ve Harry bu kez gerçekten evlerine mi dönüyorlar?

Meghan Markle'ın instagram hesabından paylaştığı sıcak aile görüntüleri dönüşü oldukça huzurlu gösterse de Montecito’dan gelen haberler bu hikâyenin perde arkasında daha karmaşık bir tablo olduğunu düşündürüyor.

Prens Harry ve Meghan Markle’ın İngiltere’ye dönüşü uzun zamandır beklenen bir gelişme değildi. Hatta bundan birkaç yıl önce böyle bir haber çıkacağını söyleseydiniz, ben dahil pek çok kişi şaşırırdı.

Altı yıl önce kraliyet görevlerinden ayrılan çift California’ya yerleşmiş, çocuklarını burada büyütmeye başlamış ve yeni hayatlarını İngiltere’den mümkün olduğunca ayrı kurmuştu.

Şimdi ise Archie ve Lilibet ile birlikte yeniden İngiltere’deler. Üstelik Meghan bu kez dönüşü resmi bir açıklamayla değil, Instagram’da paylaştığı kısa ama oldukça dikkat çekici bir videoyla anlattı.

Videoda Harry ve Meghan el ele yürüyor, Lilibet bisiklete biniyor, Archie kardeşinin yanında koşuyor, köpekleri ormanda dolaşıyor. Harry çocuklarla birlikte balık tutuyor, Meghan yağmur çizmeleriyle çamurlu arazide yürüyor. Videonun üzerine İngiliz bayrağı ve kalp emojisi eklenmiş. Görüntülerin genel havası oldukça sıcak ve sakin. Sanki Sussex ailesi uzun zamandır aradığı huzuru sonunda İngiliz kırsalında bulmuş gibi.

İngiltere’de yeni bir hayat, California’da ani bir vedâ

Lakin The Sun’ın Montecito’dan aktardığı haber, çiftin California’daki ayrılığının dışarıdan göründüğü kadar planlı olmayabileceğini öne sürüyor. Gazetenin görüştüğü bazı komşular, Sussex çiftinin evlerinden oldukça hızlı bir şekilde ayrıldığını ve çocuklarının California’daki okulunun bile taşınma kararından önceden haberdar edilmediğini söylemiş. Çiftin okuldan Archie için İngiltere’de yer bulmayı beklediği, kabul gelir gelmez de kısa süre içinde California’dan ayrıldığı iddia ediliyor. Sussex çiftine yakın bir kaynak ise okulun güvenlik gerekçeleri nedeniyle önceden bilgilendirilmediğini belirtiyor.

Bu iddiaların doğru olup olmadığını elbette dışarıdan bilmek mümkün değil. Ancak haberin dikkat çekici tarafı, Montecito’daki bazı kişilerin çiftin ayrılışını şaşkınlıkla karşılamış olması.

Gazetenin görüştüğü bazı komşular Harry ve Meghan’ın bölgedeki sosyal hayata fazla dahil olmadığını, hatta pek sevilmediklerini ileri sürmüş. Eski Beach Boys üyesi Bruce Johnston ise Harry hakkında oldukça sert ifadeler kullanırken, başka bir komşu da çiftin eskiden Netflix anlaşmalarıyla büyük bir medya ilgisinin bulunduğunu, artık California’da onlar için eskisi kadar fazla şey kalmadığını söylemiş.

Bunların iddia olduğunu özellikle belirtmek gerekiyor; ama yine de Montecito’daki hayatlarının dışarıdan göründüğü kadar kusursuz olmayabileceğine dair ilginç bir tablo çiziyor.

Geride bırakılan evin de bir hikâyesi var

Bir de çiftin Montecito’daki devasa evi meselesi var. Harry ve Meghan’ın yaklaşık 11 milyon sterline satın aldığı, dokuz yatak odalı ve 16 banyolu evin bundan sonra ne olacağı merak ediliyor.

Bölgedeki emlakçılar, çiftin evi satabileceği yönündeki söylentilerin dolaştığını ve mülkle ilgilenen potansiyel alıcılar bulunduğunu anlatıyor. Bir emlakçı ise evin bir yıl içinde ellerinden çıkmasına şaşırmayacağını, satış halinde değerinin yaklaşık 30 milyon sterline ulaşabileceğini öne sürüyor.

Bence burada asıl ilginç olan, Harry ve Meghan’ın California hayatını ne ölçüde geride bırakacakları. Çünkü İngiltere’ye dönüşün kalıcı olup olmadığı henüz net değil. Montecito’daki evlerini ellerinde tutuyorlar, Portekiz’deki evleri de duruyor. Yani kapıyı tamamen kapatmış değiller. İngiltere’deki hayat bir süreliğine deneme niteliğinde olabilir.

Meghan bu kez başka bir hikâye anlatıyor

Meghan Markle’ın videosunda çocuklar, köpekler, İngiliz kırsalı, yağmur ve ailece geçirilen sıradan bir gün var.

Bence bunun özellikle seçilmiş olması oldukça mümkün. Çünkü Meghan yıllardır kamuoyunda daha tartışmalı bir hikâyenin merkezindeydi. İngiltere’deki hayatı konuşulurken çoğu zaman kraliyet ailesiyle yaşanan sorunlar, ayrılık ve Amerika’ya taşınma kararı gündeme geliyordu. Şimdi ise farklı bir görüntü çiziyor. Daha sakin, daha aile odaklı ve mümkün olduğunca normal bir hayat.

People’ın paylaşımda dikkat çektiği küçük ayrıntı da dikkat çekici... Archie’nin konuşurken belirgin bir İngiliz aksanı taşımasına değinen People'ın yakaladığı detay sosyal medyada gündem oldu.

Ama Windsor ailesi bu hikâyenin dışında değil

Elbette Harry ve Meghan İngiltere’ye taşındı diye geçmişte yaşananların bir anda unutulması mümkün değil. Kral Charles’ın torunlarına daha yakın olması kişisel açıdan olumlu bir gelişme olarak görülse de güvenin yeniden kurulmasının zaman alacağı belirtiliyor.

Kraliyet yazarı Joe Little da altı yılı aşan bir kopuşun birkaç haftada ortadan kalkmasının mümkün olmadığını ve bu dönüşün beraberinde cevaplardan çok soru getirdiğini söylüyor.

Üstelik William ile Harry arasındaki ilişkinin düzeldiğine dair bir işaret de yok. Aksine Harry’nin dönüşünün William üzerinde yeniden bir baskı oluşturabileceği yorumları yapılıyor. Bu nedenle İngiltere’ye dönmüş olmaları, aile içindeki bütün sorunların çözüldüğü anlamına gelmiyor.

Belki de mesele en başından beri saraya dönmek değildi. Harry çocuklarının kendi ailesini ve babasının büyüdüğü ülkeyi tanımasını istiyor olabilir.

Şimdilik kesin olan tek şey, Sussex ailesinin İngiltere’ye geldiği ve bu kez çok farklı bir görüntü vermeyi tercih ettiği. Meghan Markle’ın yağmurda çamura basarak yürüdüğü, çocukların bisiklete bindiği o kısa video, yıllar önceki ayrılık hikâyesinden oldukça uzak.

Yıllar önce İngiltere’den uzaklaşırken “kendi hayatımızı kuracağız” dediler. Şimdi kendi hayatlarını kurdukları California’dan çocuklarıyla birlikte yeniden İngiltere’ye dönüyorlar. Bu kez saray için değil, aileleri için geldiklerini söylüyorlar.

Gerçeği yine zaman gösterecek.