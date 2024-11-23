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Mehir çorbası tarifi: Mehir çorbası nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.11.2024 18:37
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Mehir çorbası tam bir kış çorbasıdır. İçeriği ve besin değeri ile daha çok kışın tercih edilen bir çorbadır. Hem doyurucu hem de bol vitaminlidir. Yapımı da son derece kolaydır. İşte mehir çorbası tarifi!

Mehir çorbası tarifi: Mehir çorbası nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 10dk
Kalori/Porsiyon 285kal

Son derece kolay bir tarifi bulunan ve sadece birkaç dakika içinde hazırlanabilen mehir çorbası son derece besleyici olması ile bilinir. Kış aylarında çok sık yapılan mehir çorbasını siz de aşağıdaki tarife göre kolayca hazırlayabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 1 kilo yoğurt
  • 1 bardak nohut
  • 1 bardak buğday
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı nane

TARİF

  • Buğdayı ve nohudu haşlayın.
  • Bir tencerede yoğurdu karıştırarak ayran yapın.
  • İçine diğer malzemeleri ekleyin.
  • Karıştırarak pişirin.
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