Mehir çorbası tarifi: Mehir çorbası nasıl yapılır?

Mehir çorbası tam bir kış çorbasıdır. İçeriği ve besin değeri ile daha çok kışın tercih edilen bir çorbadır. Hem doyurucu hem de bol vitaminlidir. Yapımı da son derece kolaydır. İşte mehir çorbası tarifi!
Son derece kolay bir tarifi bulunan ve sadece birkaç dakika içinde hazırlanabilen mehir çorbası son derece besleyici olması ile bilinir. Kış aylarında çok sık yapılan mehir çorbasını siz de aşağıdaki tarife göre kolayca hazırlayabilirsiniz.
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