Mehir çorbası tarifi: Mehir çorbası nasıl yapılır?

Son derece kolay bir tarifi bulunan ve sadece birkaç dakika içinde hazırlanabilen mehir çorbası son derece besleyici olması ile bilinir. Kış aylarında çok sık yapılan mehir çorbasını siz de aşağıdaki tarife göre kolayca hazırlayabilirsiniz.

MALZEMELER 1 kilo yoğurt

1 bardak nohut

1 bardak buğday

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı nane