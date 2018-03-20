Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. bölüm fragmanı! Sultan Mehmed, Çandarlı Halil Paşa'yı idam mı ettirecek?

Demetrios’un çıktığı bu yolda en büyük destekçisi ise, Pontus Prensesi olarak geldiği Konstantinopolis’ de Bizans İmparatoriçesi olma hayalleri kuran sevgilisi Teodora (Toprak Sağlam) olacak.

Sultan Mehmed Han’ın en büyük hayali Konstantiniyye’nin hükümdarı, Bizans İmparatoru Konstantinos’a Ertan Saban hayat veriyor. Bizans İmparatorluğu’nun en önemli isimlerden, İmparator Konstantinos’un kardeşi, Bizans ordularının komutanı Demetrios (Serdar Orçin) ağabeyine karşı içten içe hissettiği haset ile Bizans tahtına oturmaya çalışacak.

ÇANDARLI HALİL İDAM MI EDİLECEK? Mehmed, kritik kararını veriyor. Çandarlı Halil Paşa geçmişte yaptıkları için idam edilecek mi? Dizinin 2. bölümünde, Sultan Mehmed Han, tahta geçer geçmez savaş planlarını uygulamaya başlıyor

Kanal D’nin yapımını O3 medya, yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın üstlendiği 2018’in en iddialı projesi Mehmed Bir Cihan Fatihi, Salı akşamı 1. bölümüyle yayınlandı. Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. bölüm fragmanı da ilk bölümün bitmesinin hemen ardından ekranlara geldi.

Sultan Mehmed’i devirmeye çalışacak olan bir diğer isim ise Bizans donanma komutanı Notaras (Yavuz Sepetçi) olacak. Kimsesiz çocuklardan kurduğu, gizli bir suikastçı teşkilatı olan Notaras, siyasi emelleri uğruna kızı Eleni’yi dahi kullanmaya çekinmeyecek. Notaras, Sultan Mehmed için keskin zekası ve güzelliği ile önemli bir savaşçı olan Evdokya’yı (Funda Eryiğit) görevlendirecek. Evdokya, Notaras’ın emri ile Sultan Mehmed’i öldürmeye çalışacak.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

1451 yılında, babasının ölüm haberini alıp Manisa’dan Edirne’ye yani payitahta doğru yola çıktığında Sultan Mehmed’in bir büyük hayali vardır. Cihanın göz bebeği Konstantinopolis’i fethetmek. Ancak büyük hayalinin önünde aşılması zor, büyük engeller belirecektir.

Kadim şehir yüzyıllar boyunca defalarca kuşatılmış; ama ne toplar güçlü surlarında tek bir gedik açabilmiş ne de Haliç’in devasa zinciri düşman gemilerine geçit vermiştir. Üstelik Mehmed şehri almak istiyorsa yalnız Bizans İmparatorluğu'na ve arkasındaki Hristiyan âlemine karşı değil, devlet içindeki en büyük muhalifi kudretli veziriazam Çandarlı Halil Paşa’ya karşı da mücadele etmek zorundadır.