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Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. bölüm fragmanı! Sultan Mehmed, Çandarlı Halil Paşa'yı idam mı ettirecek?

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.03.2018 22:35 | Son Güncelleme

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Fatih Sultan Mehmed'in hayatını anlatan yeni dizi nefes kesen bir bölümle başlangıç yaptı. Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde, Sultan Mehmed Han'ın tahta geçiş töreni ve ardından yaptığı savaş planları dikkatleri çekiyor.

Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. bölüm fragmanı! Sultan Mehmed, Çandarlı Halil Paşa'yı idam mı ettirecek?

Kanal D’nin yapımını O3 medya, yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın üstlendiği 2018’in en iddialı projesi Mehmed Bir Cihan Fatihi, Salı akşamı 1. bölümüyle yayınlandı. Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. bölüm fragmanı da ilk bölümün bitmesinin hemen ardından ekranlara geldi.

ÇANDARLI HALİL İDAM MI EDİLECEK?
Mehmed, kritik kararını veriyor. Çandarlı Halil Paşa geçmişte yaptıkları için idam edilecek mi? Dizinin 2. bölümünde, Sultan Mehmed Han, tahta geçer geçmez savaş planlarını uygulamaya başlıyor

Mehmed Bir Cihan Fatihi, heyecan dolu yeni bölümüyle 27 Mart Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

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Sultan Mehmed Han’ın en büyük hayali Konstantiniyye’nin hükümdarı, Bizans İmparatoru Konstantinos’a Ertan Saban hayat veriyor.
Bizans İmparatorluğu’nun en önemli isimlerden, İmparator Konstantinos’un kardeşi, Bizans ordularının komutanı Demetrios (Serdar Orçin) ağabeyine karşı içten içe hissettiği haset ile Bizans tahtına oturmaya çalışacak.

Demetrios’un çıktığı bu yolda en büyük destekçisi ise, Pontus Prensesi olarak geldiği Konstantinopolis’ de Bizans İmparatoriçesi olma hayalleri kuran sevgilisi Teodora (Toprak Sağlam) olacak.

Sultan Mehmed’i devirmeye çalışacak olan bir diğer isim ise Bizans donanma komutanı Notaras (Yavuz Sepetçi) olacak. Kimsesiz çocuklardan kurduğu, gizli bir suikastçı teşkilatı olan Notaras, siyasi emelleri uğruna kızı Eleni’yi dahi kullanmaya çekinmeyecek. Notaras, Sultan Mehmed için keskin zekası ve güzelliği ile önemli bir savaşçı olan Evdokya’yı (Funda Eryiğit) görevlendirecek. Evdokya, Notaras’ın emri ile Sultan Mehmed’i öldürmeye çalışacak.

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MEHMED BİR CİHAN FATİHİ İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?
1451 yılında, babasının ölüm haberini alıp Manisa’dan Edirne’ye yani payitahta doğru yola çıktığında Sultan Mehmed’in bir büyük hayali vardır. Cihanın göz bebeği Konstantinopolis’i fethetmek. Ancak büyük hayalinin önünde aşılması zor, büyük engeller belirecektir.

Kadim şehir yüzyıllar boyunca defalarca kuşatılmış; ama ne toplar güçlü surlarında tek bir gedik açabilmiş ne de Haliç’in devasa zinciri düşman gemilerine geçit vermiştir. Üstelik Mehmed şehri almak istiyorsa yalnız Bizans İmparatorluğu'na ve arkasındaki Hristiyan âlemine karşı değil, devlet içindeki en büyük muhalifi kudretli veziriazam Çandarlı Halil Paşa’ya karşı da mücadele etmek zorundadır.

Çağının çok ötesindeki bu büyük Sultan parlak zekâsı, askeri ve stratejik dehası, aklı ve zafere olan inancıyla, her türlü engeli aşarak ilerler. Tahta çıktıktan iki yıl sonra şehri kuşatır, yalnızca 53 gün süren bir kuşatmanın ardından, “imkânsız” denileni başararak Konstantinopolis’i fetheder. En büyük hayalini gerçekleştirerek adını tarihe yazdırır. O günden sonra Fatih namıyla anılan Sultan Mehmed Han, bu zaferiyle yeni bir çağın kapısını aralar ve yüzyıllar boyunca kıtalara hükmedecek olan büyük bir Cihan İmparatorluğu'nun da temellerini atar.

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