Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin yayın tarihi belli oldu

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin yayın günü belli oldu. Dizi Salı günü yayınlanacak.

13 Mart Salı günü ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak dizinin rakipleri de çok güçlü. Aynı gün “Kadın”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, “Ufak Tefek Cinayetler” var.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ OYUNCULARI

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. O3 Medya imzalı dizinin başrolünde Kenan İmirzalıoğlu yer alıyor.

Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu Fatih dizisinde Fatih Sultan Mehmet’i canlandıran Kenan İmirzalıoğlu’na usta oyuncular Çetin Tekindor, Metin Akpınar ve Altan Erkekli’nin yanı sıra Burak Tamdoğan Gürkan Uygun, Serkan Keskin, Ertan Saban, Funda Eryiğit ve Toprak Sağlam eşlik ediyor.

Kanal D ekranlarında salı günü yayınlanacak Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinin rating rekorları kırması bekleniyor.