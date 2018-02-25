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Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin yayın tarihi belli oldu

DİZİ HABERLERİ  | 25.02.2018 21:05 | Son Güncelleme

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolde oynadığı uzun süredir merakla beklenen Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin yayın günü belli oldu.

Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin yayın tarihi belli oldu

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin yayın günü belli oldu. Dizi Salı günü yayınlanacak.

13 Mart Salı günü ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak dizinin rakipleri de çok güçlü. Aynı gün “Kadın”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, “Ufak Tefek Cinayetler” var.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ OYUNCULARI
Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. O3 Medya imzalı dizinin başrolünde Kenan İmirzalıoğlu yer alıyor.

Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu Fatih dizisinde Fatih Sultan Mehmet’i canlandıran Kenan İmirzalıoğlu’na usta oyuncular Çetin Tekindor, Metin Akpınar ve Altan Erkekli’nin yanı sıra Burak Tamdoğan Gürkan Uygun, Serkan Keskin, Ertan Saban, Funda Eryiğit ve Toprak Sağlam eşlik ediyor.

Kanal D ekranlarında salı günü yayınlanacak Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinin rating rekorları kırması bekleniyor.

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Mehmed Bir Cihan Fatihi kenan imirzalıoğlu

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
tutmaz bosuna baslamayin...
Eğer Senaryo Saptırılmalar Varsa Alayını İzlemek Boş İnsan İşi...Şayet Aslına Bağlı Kalınarak Yazılmış Bi Senaryo İse Diğerlerini İzlemek Boş İnsan İşi...Tarih Üzerine Yapılan Dizi ve Filmler İlgimi Çekmiştir...”MuhteşemYüzyılHariç”
heyecanla bekliyoruz
heyecanla bekliyoruz umarım tarihi gerçekler ışığında sündürmeden keyifli bir tat bırakırlar
sanki başka gün yok hep aynı güne sıkıştırın
gençlerin beyni yıkanıyor..son zamanlarda ilginç bir şekilde böyle dizilerin sayısı korkunç bir şekilde arttı...bence bu devlet tarafından bilinçli yaptırılıyor..kendi rambo sanan hayalperest nesil yetişmeye başladı..üretim eğitim yerlerde kimsenin bunları düşündüğü yok
pazartesi ya da persembe daha iyi olur du
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