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Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölümde Sultan Mehmed ve Çandarlı'nın Şehzade Alaaddin hesaplaşması!

DİZİ HABERLERİ  | 18.04.2018 02:25 | Son Güncelleme

Fatih Sultan Mehmed'in hayatının anlatıldığı Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin 5. bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölümde, Sultan Mehmed kendisini oyuna getirmek isteyenlere karşı müthiş bir plan yaptı. Son bölümde Zağanos Paşa’nın üzerindeki soru işaretleri ortadan kalkarken, Çandarlı Halil Paşa’nın sevinci ise kursağında kalır. Dizide Çandarlı'nın Şehzade Alaaddin'i başa getirmek için Şehzade Mehmed'i çocukken öldürmek istemesi de ortaya çıktı.

Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölümde Sultan Mehmed ve Çandarlı'nın Şehzade Alaaddin hesaplaşması!

Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Çetin Tekindor'la birlikte Gürkan Uygun, Büşra Develi, Hazal Filiz Küçüköse, Ertan Saban, Funda Eryiğit, Sedef Avcı, İsmail Demirci, Atsız Karaduman, Burak Tamdoğan, Kaan Çakır, İdil Fırat, Toprak Sağlam, Serdar Orçin, Leyla Tanlar, Mert Yazıcıoğlu'nun rol aldığı Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi 17 Nisan Salı akşamı 5. bölümüyle ekranlara geldi.

Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin son bölümünde, Sultan Alaaddin'i başa getirmek isteyen Çandarlı'nın Şehzade Mehmed'i çocukken zehirleyerek öldürmeye çalıştığı da ortaya çıktı. Alaaddin'in öldürüldüğünü son anda öğrenen Çandarlı, zehirli şerbeti Şehzade Mehmed'e içermekten vazgeçti. Sultan Mehmed ise ağabeyi Alaaddin'i zehirlenerek öldürdüğünü anladı ve bunun hesabını Çandarlı'dan sordu.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mehmed Bir Cihan Fatihi 5. Bölümde Mehmed, ağabeyi Alaaddin’in neden öldürüldüğünü öğreniyor!

Sultan Mehmed Han, ağabeyi Alaaddin’in öldürüldüğünü öğrenir. Bunun üzerine saraydaki katilin kim olduğunu araştırmaya başlar. Mehmed, en yakınlarından biri olduğunun farkındadır. Mehmed, kurduğu tuzak sonucu bunu sağ kollarından biri olan Zağanos Paşa’nın yaptığını öğrenir. Zağanos Paşa’nın bu yaptığının nedeni ise oldukça şaşırtır. Zira Sultan Murad, kendisinden sonra tahta geçmesi için Alaaddin’i düşünmüştür. Kardeşler arasındaki huzursuzluğun Osmanlı Devleti’ne zarar vermemesi için Mehmed’in öldürülmesi gerekmektedir. Bunu engellemek isteyen Zağanos Paşa, harekete geçmiş ve Alaaddin’i zehirlemiştir.

Akşemsettin, Konstantiniyye’de yakalanan Şehzade Orhan’ın kaçmasına izin verir. Mehmed’in anlam veremediği bu olayın perde arkasından bambaşka bir neden yatar. Mehmed, yıllar boyu tahta çıkmanın ve Konstantiniyye’yi fethetmenin hayallerini kurarken akıl hocası Akşemsettin’in tavsiyelerini inleyerek onun öğrencisi haline gelmiştir.

Çandarlı Halil Paşa, kızları Melike Hatun ve Esleme’nin yaptıklarından rahatsız olur. Melike’nin, Mehmed’e duyduğu aşk gözünü kör etmiştir. Bu durumu kabullenemeyen Çandarlı Halil Paşa, İshak Paşa ile evlendirmeye karar verir. Öte yandan Korkut’un, Firuze Hatun’u öldürmekten dolayı suçlu ilan edilmesi Çandarlı Halil Paşa’yı harekete geçirir. Esleme’nin tüm yardım çığlıklarını kulaklarını tıkayan Çandarlı Halil Paşa, Korkut’un öldürülmesi için harekete geçer.

Bizans İmparatoru Konstantinos, Mara Hatun ile evlenmek için daha fazla zaman kaybetmek istemez. Sırp Despotluğu’ndan gelen Mara Hatun adına zorla bir mektup yazdırılır. Sultan Mehmed’e, gönül rızası alınmadan mektup yazdırıldığını belirtmek isteyen Mara Hatun, akıllıca bir hamle yapar.

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