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Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 13:33 | Son Güncelleme

Eski oyuncu Mehmet Akif Alakurt fiziğine laf eden erkek takipçilerine tehditler savurdu. Yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Alakurt sosyal medyada gündem oldu.

Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti

Geçtiğimiz sene kadınları aşağılayan ifadeler kullanan Adanalı ve Sıla gibi başarılı yapımlarda başrol oynayan Mehmet Akif Alakurt, bu sefer de yepyeni bir olayla gündeme geldi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu, önce spor yaptığı için fiziğiyle alakalı yorum yapan bir erkek takipçisine küfür etti sonra da "Kendini bozmuşsun" diyen kişiye tehditler savurdu.

"HAKKINIZI BİZZAT VERİRİZ, AKILLI OLUN"

Instagram hesabından sık sık spor yaptığı anları paylaşan Mehmet Akif Alakurt, "O kadar spor yaptın hiçbir şey yok" diye mesaj atan takipçisine müstehcen küfür ederek cevap verdi.
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Peş peşe takipçilerinden gelen mesajlara cevap veren Alakurt, "Kendini çok bozmuşsun. Biz seni televizyondaki hallerinle sevdik yanlış bir insansın" diyen takipçisine "Oturun bebeler dizilerinizi izleyin, kendinize hakaret ettirmeyin. Damarınızdaki asil kanın hakkını verin vermeyenin de bu sayfada ve her türlü ortamda hakkını bizzat veririz. Akıllı olun" diyerek tehdit etti.

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TÜRK KADINLARINA HAKARET ETMİŞTİ

Mehmet Akif Alakurt, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda "Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve hep 'Ben de öyle düşünüyorum' diyen. Zamanla esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin" demişti. Alakurt, bu sözleriyle günlerce konuşulmuş ve tepkilerin odağı olmuştu.

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