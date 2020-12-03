Mehmet Akif Ersoy’u konu alan filmde Atatürk’ü oynayacak oyuncu belli oldu

Mehmet Akif Ersoy’u konu alacak Akif filminde Atatürk'ü Fikret Kuşkan canlandıracak. Ersoy’a ise Yavuz Bingöl hayat verecek.
İstiklâl Marşı’nın 100’üncü yıldönümünde, Mehmet Akif Ersoy’un marşı yazarken yaşadıkları Akif filmiyle beyazperdeye aktarılacak.
Mehmet Akif Ersoy’un İstiklâl Marşı’nı yazarken yaşadıklarını konu alan Akif filminde Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracak oyuncu belli oldu.
Usta oyuncu Fikret Kuşkan bu rol için anlaşma sağladı.
Yapımcılığını Harun Türk ve Baran Mayda’nın, yapımını Tarçın Film’in üstlendiği Akif filminde Mehmet Akif Ersoy’u ise Yavuz Bingöl canlandıracak.
Kadrosunda Murat Han, Hazım Körmükçü, Mine Çayıroğlu, Erkan Bektaş ve Ruhi Sarı'nın yer aldığı, yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk’ün oturduğu filmin 12 Mart 2021 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.
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