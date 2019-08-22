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Mehmet Ali Erbil, 9 ay sonra ilk kez ayakta

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 14:12 | Son Güncelleme

Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nüksettiği için 235 gün yoğun bakımda yatan ve uyandıktan sonra yürümekte güçlük çeken Mehmet Ali Erbil, 9 ay sonra ayağa kalktı.

Mehmet Ali Erbil, 9 ay sonra ilk kez ayakta

Geçtiğimiz sene ekim ayında evinde düşerek hastaneye kaldırılan ve kaçış sendromu hastalığı nüksettiği için aylarca hastanede yatan Mehmet Ali Erbil, 9 ay sonra ayağa kalktı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına özel gönderilen görüntülerde 235 gün yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil 9 ay sonra ilk kez ayağa kalktı. Oyuncu dostlarıyla terasta keyif yapan Erbil'in eğlenceli anları ise hayranlarının yüzünü güldürdü.

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"AYAKTA TEK BAŞIMA DURABİLİYORUM"

Ayakta tek başına durduğu fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Mehmet Ali Erbil, "Çok şükür ayakta tek başıma durabiliyorum artık." dedi.

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Erbil'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken Şeyda Coşkun, Demet Akalın ve Ceren Hindistan gibi ünlü isimlerde yorum yaptı.

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Mehmet Ali Erbil mehmet ali erbil instagram

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