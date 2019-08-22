Mehmet Ali Erbil, 9 ay sonra ilk kez ayakta

Geçtiğimiz sene ekim ayında evinde düşerek hastaneye kaldırılan ve kaçış sendromu hastalığı nüksettiği için aylarca hastanede yatan Mehmet Ali Erbil, 9 ay sonra ayağa kalktı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına özel gönderilen görüntülerde 235 gün yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil 9 ay sonra ilk kez ayağa kalktı. Oyuncu dostlarıyla terasta keyif yapan Erbil'in eğlenceli anları ise hayranlarının yüzünü güldürdü.

"AYAKTA TEK BAŞIMA DURABİLİYORUM"

Ayakta tek başına durduğu fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Mehmet Ali Erbil, "Çok şükür ayakta tek başıma durabiliyorum artık." dedi.

Erbil'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken Şeyda Coşkun, Demet Akalın ve Ceren Hindistan gibi ünlü isimlerde yorum yaptı.

