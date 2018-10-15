Mehmet Ali Erbil'den Arda-Berkay yorumu: Ben olsam eşimi götürmem!

Arda Turan ve Berkay’ın bardaki kavgası geçen haftanın “şiddetli” gündemiydi. Mehmet Ali Erbil ve Bedri Güntay olaylı kavgayı yorumladı. Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Arnavutköy’de Atlas Balık’ta görüntülendi.

Erbil, Arda Turan-Berkay kavgasıyla ilgili soruya, “Orası enteresan bir mekan, ilk gittiğimde kızın birinden dayak yiyordum. Berkay’ı çok severim, ancak ben olsam oraya eşimi götürmem” dedi.

ARDA'NIN DESTEKÇİSİYİM!

Pelin Karahan-Bedri Güntay çifti Akmerkez çıkışı objektife yansıdı. Güntay, “Arda-Berkay kavgasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz” sorusuna “Bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. Fakat ben her zaman Arda’nın destekçisiyim, yanındayım” dedi.



