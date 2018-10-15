MAGAZİN

Mehmet Ali Erbil'den Arda-Berkay yorumu: Ben olsam eşimi götürmem!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.10.2018 09:44 | Son Güncelleme

Arda Turan ve Berkay arasında yaşananlar magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor! Mehmet Ali Erbil de bu kavgaya dair yorum yapan ünlülerden...

Mehmet Ali Erbil'den Arda-Berkay yorumu: Ben olsam eşimi götürmem!

Arda Turan ve Berkay’ın bardaki kavgası geçen haftanın “şiddetli” gündemiydi. Mehmet Ali Erbil ve Bedri Güntay olaylı kavgayı yorumladı. Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Arnavutköy’de Atlas Balık’ta görüntülendi.

Erbil, Arda Turan-Berkay kavgasıyla ilgili soruya, “Orası enteresan bir mekan, ilk gittiğimde kızın birinden dayak yiyordum. Berkay’ı çok severim, ancak ben olsam oraya eşimi götürmem” dedi.

5bc343cb67b0a80d7c3760c7

ARDA'NIN DESTEKÇİSİYİM!

Pelin Karahan-Bedri Güntay çifti Akmerkez çıkışı objektife yansıdı. Güntay, “Arda-Berkay kavgasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz” sorusuna “Bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. Fakat ben her zaman Arda’nın destekçisiyim, yanındayım” dedi.


PARTNERİstanbul'un bilinmeyenleri! İlk trafik kazası...İstanbul'un bilinmeyenleri! İlk trafik kazası...
İbrahim Tatlıses’ten duygulandıran paylaşımİbrahim Tatlıses’ten duygulandıran paylaşım
Hadise ve kardeşi Derya Açıkgöz barıştıHadise ve kardeşi Derya Açıkgöz barıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arda Turan ve Berkay Mehmet Ali Erbil Pelin Karahan

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Atatürk'e hakaret içeren video, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Atatürk'e hakaret içeren video, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Saray'dan açıklama geldi! Meghan Markle hamile

Saray'dan açıklama geldi! Meghan Markle hamile

Cardi B, Instagram'da rap yaptı! Olay oldu

Cardi B, Instagram'da rap yaptı! Olay oldu

Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

Yasemin Özilhan cesur çıktı

Yasemin Özilhan cesur çıktı

Seçkin Piriler fena yakalandı! 'Kaçma aşkım'

Seçkin Piriler fena yakalandı! 'Kaçma aşkım'

Behati Prinsloo, Victoria's Secret podyumuna geri dönüyor

Behati Prinsloo, Victoria's Secret podyumuna geri dönüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.