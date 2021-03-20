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Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra güzel haber! Ailesiyle gezmede...

20.03.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gün eski eşi Nergis Kumbasar, kızı Yasmin ve Seren Serengil ile bir araya geldi. "Çok uzun zamandır ilk kez dışarı çıkıyorum" diyen Erbil, "Çok zor günler geçirdim. Allah'a çok şükür iyiyim" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra güzel haber! Ailesiyle gezmede...

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İki yıl önce evinin banyosunda düşüp yaralandıktan sonra aylarca yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi.

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Yürümekte zorluk çeken ünlü şovmen, gazetecileri kırmayarak onlarla sohbet etti. Erbil, "Çok uzun zamandır ilk kez dışarı çıkıyorum. Yanımda sevdiklerim ve dostlarım vardı. Çok zor günler geçirdim. Allah'a çok şükür iyiyim" ifadelerini kullandı.

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Espriyle karışık yeni bir proje yağacağını söyleyen Erbil, gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında, ''Yok oğlum ne projesi. Espri yapıyorum'' dedi.
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Erbil'e eski eşi Nergis Kumbasar, kızı Yasmin ve Seren Serengil de eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Nergis Kumbasar
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