Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra güzel haber! Ailesiyle gezmede...

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İki yıl önce evinin banyosunda düşüp yaralandıktan sonra aylarca yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi.

Yürümekte zorluk çeken ünlü şovmen, gazetecileri kırmayarak onlarla sohbet etti. Erbil, "Çok uzun zamandır ilk kez dışarı çıkıyorum. Yanımda sevdiklerim ve dostlarım vardı. Çok zor günler geçirdim. Allah'a çok şükür iyiyim" ifadelerini kullandı.

Espriyle karışık yeni bir proje yağacağını söyleyen Erbil, gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında, ''Yok oğlum ne projesi. Espri yapıyorum'' dedi.



Erbil'e eski eşi Nergis Kumbasar, kızı Yasmin ve Seren Serengil de eşlik etti.

