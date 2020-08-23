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Mehmet Ali Erbil'den kızı Yasmin Erbil'e bomba yorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2020 08:36 | Son Güncelleme

Instagram’da 230 bin takipçisi bulunan ve paylaşımları nedeniyle zaman zaman eleştiri yağmuruna tutulan Yasmin Erbil'e, kök hücre tedavisi gören babası Mehmet Ali Erbil’den yorum geldi.

Mehmet Ali Erbil'den kızı Yasmin Erbil'e bomba yorum

Mehmet Ali Erbil, kök hücre tedavisi görmek için temmuz ayında hastaneye yatmıştı.

Nergis Kumbasar’dan olan kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde babası ile fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış, “Seni asla bırakmam” notunu yazmıştı.

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Mehmet Ali Erbil’den, Instagram’da dans videoları ve bikinili fotoğraflar paylaşan kızına yanıt geldi. Erbil kızına "Aşkım kolay gelsin. Baban gibi hep böyle kendin ol" yazdı.

Mehmet Ali Erbil'den haber var!Mehmet Ali Erbil'den haber var!

Instagram paylaşımları nedeniyle sık sık eleştiri yağmuruna tutulan Yasmin, "Doğru bildiğinden asla vazgeçmem. En büyük kazancım doğallığım" diyor.

Yıllardır kaçış sendromu hastalığı ile mücadele eden usta sanatçı, 2019’da aylarca yoğum bakımda kalmıştı.

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