Mehmet Ali Erbil'den kızı Yasmin Erbil'e bomba yorum

Mehmet Ali Erbil, kök hücre tedavisi görmek için temmuz ayında hastaneye yatmıştı.

Nergis Kumbasar’dan olan kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde babası ile fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış, “Seni asla bırakmam” notunu yazmıştı.

Mehmet Ali Erbil’den, Instagram’da dans videoları ve bikinili fotoğraflar paylaşan kızına yanıt geldi. Erbil kızına "Aşkım kolay gelsin. Baban gibi hep böyle kendin ol" yazdı.

Instagram paylaşımları nedeniyle sık sık eleştiri yağmuruna tutulan Yasmin, "Doğru bildiğinden asla vazgeçmem. En büyük kazancım doğallığım" diyor.

Yıllardır kaçış sendromu hastalığı ile mücadele eden usta sanatçı, 2019’da aylarca yoğum bakımda kalmıştı.