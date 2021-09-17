MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mehmet Ali Erbil’den Stelyo Pipis’e büyük jest! Ev hediye etti

Mehmet Ali Erbil’den Stelyo Pipis’e büyük jest! Ev hediye etti

17.09.2021 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil, yakın dostu ve aynı zamanda menajeri de olan Stelyo Pipis’e ev hediye etti. Pipis, “Allah seni başımızdan hiç eksik etmesin” diyerek Erbil’e teşekkür etti.

Mehmet Ali Erbil’den Stelyo Pipis’e büyük jest! Ev hediye etti

Bir süredir 'Kaçış Sendromu' rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil, tedavi sürecinde kendisini yalnız bırakmayan yakın dostu ve menajeri Stelyo Pipis’e ev hediye etti.

Başlıksız-2

Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan ünlü menajer, bu jesti takipçileriyle paylaştı. Stelyo Pipis paylaşımında “Herkesin hayatında kalbi ve varlığıyla büyük değer yaratan biri vardır. Yıllardır beraber olduğumuz, birlikte kah güldüğümüz kah ağladığımız, uzun, çok uzun yol arkadaşım, ketom bu zor zamanda bana bir ev hediye ederek beni tekrar çok özel hissettirdi. Yüzündeki gülümseme hiç eksik olmasın. Allah başımızdan eksik etmesin.” ifadelerini kullandı.

Başlıksız-1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoke eden anlar! Evinden kovduŞoke eden anlar! Evinden kovdu
Celal Şengör'den skandal sözler: Eteğini kaldırıp tokat attım!Celal Şengör'den skandal sözler: Eteğini kaldırıp tokat attım!
Ayşe Yüksel kimdir?Ayşe Yüksel kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

Mutfakta karşılaştı, dehşeti yaşadı!

Mutfakta karşılaştı, dehşeti yaşadı!

Tüyler ürperten görüntü! Mezar taşları arasından saçlar çıktı

Tüyler ürperten görüntü! Mezar taşları arasından saçlar çıktı

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Skandal sözler: Eteğini kaldırıp tokat attım

Skandal sözler: Eteğini kaldırıp tokat attım

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Acun Ilıcalı Güntekin Onay'a ateş püskürdü!

Acun Ilıcalı Güntekin Onay'a ateş püskürdü!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ünlü oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Dudak uçuklatan rakamlar

Ünlü oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Dudak uçuklatan rakamlar

"Ünlü basketçiden hamile kaldı ve kürtaj oldu" iddialarına yanıt

"Ünlü basketçiden hamile kaldı ve kürtaj oldu" iddialarına yanıt

Olay fotoğraf! "Gökhan Çıra Selin Ciğerci'yi ünlü bir şarkıcıyla aldattı"

Olay fotoğraf! "Gökhan Çıra Selin Ciğerci'yi ünlü bir şarkıcıyla aldattı"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.