Mehmet Ali Erbil'den taburcu olduktan sonra ilk paylaşım

Ünlü showmen Mehmet Ali Erbil evinin banyosunda düşerek yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. 235 gündür tedavi gören Erbil, Salı günü taburcu oldu.

Aylar sonra hastaneden çıkan ve evine giden Erbil, Instagram hesabından oğlu Ali Sadi'nin doğum günü için bir paylaşım yaptı. Fenerbahçe taraftarı olan Erbil, oğlu Ali Sadi ile yıllar önce Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'dan çekilen bir fotoğrafını "Canım oğlum iyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun" notuyla paylaştı.

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek de fotoğrafa "Şükürler olsun Allah seni sevenlerine bağışladı. Çok mutlu ol güzel yaşa" yorumunu yazdı.



