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Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf

21.11.2020 09:52 | Son Güncelleme:
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Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf geldi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gün Kilyos'taki özel bir çiftlikte dinlendi.

Ağustos ayında kök hücre tedavisi olan ünlü şovmene yakın dostları sanatçı Tolga Yüce ve Ercan Avşar eşlik etti.

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Gün boyunca çiflikte dinlenen Erbil, orman havası aldı.

Ünlü şovmen, 235 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra verdiği röportajda şu açıklamaları yapmıştı:

  • Eşlerim arkadaşlarımın dualarıyla bir tek gün başımdan ayrılmadı.

  • Türkiye'nin dört bir yanından insanlar dua etmeye gelmişler.

  • Kardeşime 'Eğer yürüyemeyeceksem fişimi çekin' dedim.

  • İlk uyandığımda Muhsine'yi çağırmışım sonra Sezin hastaneye geldi.

  • Arkadaşlarım gelirdi, İbrahim ile (Tatlıses) karşılıklı her geldiğinde ağlaşırdık.

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  • O vurulduğunda ilk ben gitmiştim hastaneye.

  • Kendi doktorum bile kurtulma şansımın %5 olduğunu söylemiş.

  • Biraz dinlenmek istiyorum. Sakallı bir film yapacağım, küçük bir rol sadece. O yüzden sakal bıraktım.

  • Yoğun bakımdayken aldığım ilaçlar yüzünden kabuslar görüyordum.

  • Gördüğüm kötü kabuslar yüzünden yoğun bakımda ellerimi bağladılar. Ben ellerimi çivilediler sanıyordum.

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  • Zaten duygusal bir yapım vardı hastalık sonrası daha da yoğunlaştım.

-En yakın arkadaşlarım İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Seda Sayan ve Selçuk Yöntem hastane sürecimde hep yanımda oldu.

  • Fizik tedavi sürecinde tembel davranıyorum.

  • Doktorlar %99 ihtimalle yürüyeceğimi söylediler.

  • Doğum günümde damadımın yardımıyla el sallayabildim.

  • Kaçış sendromu hastalığı Türkiye'de iki kişide var, biri benim.


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yaşarsın merak etme nereden mi biliyorum çünkü kötülere bir şey olmaz.
yalan dünya

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