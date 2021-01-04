Mehmet Ali Erbil destek almadan tek başına yürüdüğü anların görüntülerini paylaştı

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu günden güne daha iyiye gidiyor.

Uzun zamandır fizyoterapist eşliğinde çalışan Erbil, Instagram hesabından destek almadan tek başına yürüdüğü o anları paylaştı.

63 yaşındaki Erbil paylaşımına "Başta fizyoterapistim Hilmi Erenler olmak üzere bu zor günlerde görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim" notunu yazdı.

"İKİ YIL SONRA İLK TIRAŞIM"

63 yaşındaki ünlü şovmen daha önce paylaştığı gönderisine de "İki yıl sonra ilk tıraşım, şükürler olsun" notunu düştü. Mehmet Ali Erbil'in paylaşımı takipçilerinden kısa sürede takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.



