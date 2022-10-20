Mehmet Ali Erbil Ece Ronay ile olan duruşmaya gelmedi! Ameliyat olan Erbil hakkında yeniden zorla getirme kararı

Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Mehmet Ali Erbil, ’elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz’, ’sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret’ ve ’tehdit’ suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyor.

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya geçtiğimiz gün apandisit ameliyatı olan sanık Mehmet Ali Erbil katılmazken, müşteki Ece Ronay Bilir ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, sanık Mehmet Ali Erbil’in avukatının celse arasında sanığın bir hafta raporlu olduğuna dair dilekçe sunduğunu tutanağa geçirdi.

ECE RONAY GERİ ADIM ATMIYOR

Duruşmada söz alan müşteki Ece Ronay Bilir, Mehmet Ali Erbil’den şikayetçi olduğunu söyleyerek, “Cezalandırılmasını talep ediyorum” dedi.

Müşteki avukatı Ali Furkan Tatlı ise, “Sanığın sosyal medya platformlarından açmış olduğu canlı yayınlardan anlaşılacağı üzere sağlığı gayet yerindedir” diye konuştu.

Sanık Erbil’in avukatı Şeyda Yıldırım, “Müvekkilin geçirmiş olduğu ameliyat ve sağlık raporuyla mazeretli olduğu ortadadır” diyerek gelecek celse müvekkilini hazır edeceğini söyledi.

ZORLA GETİRME KARARI

Mahkeme ara kararında, sanığın mazeretinin kabulüne karar vererek, bir önceki celse sanık hakkında çıkarılan zorla getirme kararının yerine getirilmesi çerçevesinde yeniden zorla getirme emri düzenlenmesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.



