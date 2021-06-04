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Mehmet Ali Erbil gözyaşlarına boğuldu: “Çamaşırlarımı annem değil komşum yıkardı"

04.06.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün Jülide Ateş'in 40 adlı programına konuk olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, samimi açıklamalarda bulundu. Ekranlarda hep gülmesi ve muzipliği ile tanınan Erbil, çocukluğunda yaşadığı olayları anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Ünlü şovmen "Annemi hiç bir zaman sevemedim, hep bizi üvey babaya ezdirdiği için" ifadelerini kullandı.

Yıllarca çeşitli kanallarda 'Çarkıfelek' adlı programı sunmasıyla bir döneme damgasını vuran Mehmet Ali Erbil, önceki gün Jülide Ateş'in program konuğu oldu. Ateş tarafından gelen soruları samimi bir şekilde yanıtlayan ünlü şovmen, hayatına ilişkin bazı itiraflarda bulundu. Erbil, yatılı okulda okurken, kirli çamaşırlarımı anneme değil, komşumuza deterjan alıp temizletmek için verirdim demesiyle göz yaşlarına hakim olamadı.

"ANNEMİ HİÇ BİR ZAMAN SEVEMEDİM"

Televizyon ekranlarının sevilen ismi Mehmet Ali Erbil, önceki gün Jülide Ateş'in '40' adlı programına konuk oldu. Sık sık çapkınlığı ile adından söz ettiren Erbil, bu kez çocukluğuna dair bilinmeyenlerinden bahsetti. Ünlü şovmen katıldığı, programda 'anne ve babanıza hala kızgın mısınız?' sorusunu gözyaşları içinde yanıtladı. Annesini hiç sevemediğini dile getiren Erbil, yatılı okulda yaşadıklarını anlattı.

Mehmet Ali Erbil gözyaşlarına hakim olamadı: “Annemi sevemedim asla

ÇOCUKLUĞUNU ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sözlerine devam eden Mehmet Ali Erbil, en acısı ve hiç unutamadığı anısı olduğu söyleyerek, '14 yaşında bir çocuğum yatılı okulda okuyorum kirli çamaşırlarımı anne yıkatmıyordu üvey babam, bir komşumuz vardı ben ona deterjan alırdım o yıkardı kıyafetlerimi. Yatakhaneye gelirdim geceleri ağlardım, sonra kendi kendime Allahım ben hiç bir zaman eşimden ayrılmayacağım, böyle bir baba olmayacağım derdim. Ama maalesef hiç bir dediğim olmadı demek ki bu arayış ve sevgisizlikten 4 eşimden de ayrıldım. Ama bunun altında yatan sebep annemi sevememek, bizi üvey babaya ezdirmesi oldu." ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil gözyaşlarına hakim olamadı: “Annemi sevemedim asla

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Jülide Ateş Mehmet Ali Erbil
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