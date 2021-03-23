Mehmet Ali Erbil hastaneden paylaştı: 16 şişe serum alıyorum

Bir süredir evinde tedavi olan Mehmet Ali Erbil, rutin tedavisi için hastaneye yattı. Tedavisi sırasında sosyal medyadan canlı yayın yapan Erbil, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Tedavisi sırasında sosyal medyadan canlı yayın yapan Mehmet Ali Erbil, takipçilerinin sorularını yanıtladı.

"YİNE HASTANEDEYİM"

"Ben yine hastanedeyim. Çok tanıdık bir ortam. Korona testi yaptırdım yine. Yaptırmadan tedaviye başlamıyorlar" diyen Erbil şunları söyledi:

"Dün öğlen saatlerinde geldim. 16 şişe serum alıyorum. Tam 20 yıldır… Kiloya göre, 77 kiloyum. Bütün hayır dualarınıza teşekkür ediyorum. Zaten sayenizde iyileştim. Gece az uyudum. Bizdeki sağlık hizmeti hiçbir yerde yok. Benim bu klasik hastalığım var ya, Amerika'da atak geldi. Hemen acile gittik. Bekletiyorlar... Onlar beni içeri alana kadar benim atak geçti. Tüm sağlıkçılarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum. Başta benim profesör ablam olmak üzere... Benden küçük ama saygıdan abla diyorum."

ERKEK TAKİPÇİLERİNİ REDDETTİ

Erbil, canlı yayına katılmak için istek gönderen erkek takipçilerini reddetti. Erbil açıklamasında "Şiddet olaylarının arttığı bir ülkede erkeklere prim veremem. Kusura bakmayın. Ben erkeklerin haberlerinin çıkmasından bile taraf değil. Koltukları kabarıyor, prim yapıyor caniler." dedi.

ÜNLÜ ŞOVMEN MÜJDEYİ VERDİ

Sağlık sorunları nedeniyle ekranlara ara veren Erbil bir de müjde verdi: "Kendimi biraz daha iyi hissedersem, televizyon programlarına başlayacağım galiba bakalım..."

