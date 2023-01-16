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Mehmet Ali Erbil hastanelik oldu! Mehmet Ali Erbil sağlık durumu

16.01.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce uzun süre yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil'in Kuzey Kıbrıs'ta aniden rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu merak edildi.

Mehmet Ali Erbil hastanelik oldu! Mehmet Ali Erbil sağlık durumu

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 3 yıl önce evinin banyosunda düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.

Mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı.

2018 yılında ciddi sağlık sorunları yaşayan ve uzun süre hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, Kıbrıs'ta rahatsızlandı.

Kıbrıs’ta üst solunum yolundan rahatsızlanan Mehmet Ali Erbil, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Müşahede altına alınan Erbil’in sağlık durumuyla ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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